Los vecinos de San Martín se han quejado por la acumulación de basura en las calles del distrito | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

Los vecinos de San Martín de Porres afrontan desde el último fin de semana un grave problema de salubridad luego de que la Municipalidad de Lima clausurara el relleno sanitario ‘El Zapallal’ en Carabayllo, ocasionando que los camiones que recogían los desechos demoren más en pasar por las diversas comunidades. Por ello, el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, solicitó que se levante dicha medida.

Sifuentes señaló que la decisión que tomada por el municipio limeño afecta a los vecinos, sobre todo porque en esta época de verano los residuos se encuentran acumulados en las calles. También explicó que los camiones de basura que realizan sus labores por el lugar ahora tienen que desplazarse a uno más alejado, que se encuentra ubicado en Huaycoloro.

"Son 810 toneladas de basura que se arrojan en San Martín de Porres. Mucho más que en el Callao y otros distritos, la acumulación es muy grande por esta clausura del relleno sanitario de 'El Zapallal'. Obviamente en coordinaciones con la empresa se ha tratado de solucionar este problema, percance, yendo al relleno de Huaycoloro, pero obviamente la ruta es más larga", expresó en La Rotativa del Aire Noche de RPP Noticias.

La municipalidad de Lima clausuró por 30 días el relleno sanitario 'El Zapallal' debido a irregularidades cometidas por la Empresa Concesionaria de Limpieza INNOVA, por malas prácticas en la disposición de residuos sólidos. La comuna limeña le dio a dicha compañía un plazo perentorio inmediato para la subsanación de las deficiencias encontradas. Sin embargo, el alcalde de SMP cuestionó la falta de coordinación en este tema.

"En las instituciones públicas no se anuncia, se notifica. En ese sentido, nos notificaron el día 17 de febrero a las 4:33 de la tarde. A muy poco tiempo del cierre del lugar, sin poder tener capacidad de reacción alguna. Yo no cuestiono la decisión, finalmente el alcalde de Lima me indicó que hay muchas familias afectadas por la contaminación del relleno sanitario y no lo dudo. Pero lo que sí critico es la falta de coordinación de sus funcionarios con nosotros para ver este tema que se agravó tanto", expresó.

Así se encuentran las calles de San Martín de Porres debido a la acumulación de basura | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

El área de este relleno sanitario es de 42 hectáreas y son 10 los distritos que dejan sus residuos sólidos en este lugar. En ese sentido, Sifuentes dijo esperar una reunión con el alcalde Rafael López Aliaga.

"Invoco al alcalde López Aliaga que nos reciba o al menos pueda suspender temporalmente la clausura del relleno sanitario", puntualizó. Además, añadió que más de 800 mil personas viven en su distrito y se ven perjudicados.

Situación del relleno sanitario

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el relleno sanitario "El Zapallal" representa "un grave atentado contra la salud pública", pues permite la propagación de focos infecciosos que afectarían a un promedio de 100 mil personas en Carabayllo. Por tanto, la concesionaria Innova tiene, de momento, "un plazo perentorio inmediato" para que pueda subsanar las deficiencias.