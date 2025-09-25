“Me avergüenzo de lo que dije”: mujer que profirió insultos racistas en el Metropolitano pidió perdón en video publicado en redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Argumedo, la mujer que expresó insultos racistas a los usuarios de un bus del Metropolitano el pasado 18 de septiembre, difundió un video para decir que se avergüenza de lo que dijo y que asume su responsabilidad. Al leer un pronunciamiento, admitió que cometió un acto de discriminación.

“Reconozco que lo que hice estuvo muy mal, me avergüenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad. Me duele haber sido parte de un acto tan dañino como es la discriminación”, se le escucha decir a la joven.

“Con mis palabras, herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a quienes estaban presente y a quienes se sintieron agredidos al escucharme”, añadió.

La mujer mencionó, además, que existen aspectos que, según su versión, aún deben ser aclarados. En ese sentido precisó que no todo lo que se ha dicho de ella es correcto y que “muchas cosas se han inventado y se han sacado de contexto”. También mencionó que su familia ha recibido amenazas tras sus expresiones.

“Quiero pedir, por favor, respeto para mi familia, que no tiene ninguna responsabilidad de mis actos y ellos han sido víctimas de amenaza. Asumo las consecuencias de lo que dije. Espero que, con el tiempo, puedan verme no como la persona que solo cometió el error, sino como alguien que aprendió de él y que cambió”, indicó.



Insultos racistas en el Metropolitano

El video grabado por un pasajero dentro de un bus del Metropolitano muestra a Alejandra Argumedo levantando la voz y dirigiendo frases ofensivas a los demás ocupantes.

Tras conocerse el hecho, hubo una serie de críticas en redes sociales, pero también algunas personas publicaron datos personales de la mujer.

El Ministerio de Cultura presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos anunció el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de discriminación contra Alejandra Argumedo, quien cerró sus cuentas en redes sociales.

