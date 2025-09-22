Últimas Noticias
Ministerio de Cultura denunció ante la Fiscalía a joven que profirió insultos racistas a pasajeros dentro de un bus del Metropolitano

La joven aún no se ha pronunciado tras lo sucedido esta mañana. El Ministerio de Cultura decidió tomar acciones.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La joven fue identificada como Carmen Alejandra Argumedo Alegre. Según el ministerio, esta denuncia se realiza bajo el artículo n.º 323 del Código Penal.

El Ministerio de Cultura, por intermedio de la Procuraduría del sector, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía tras conocerse que una joven profirió insultos racistas contra pasajeros dentro de un bus del Metropolitano en la mañana de este lunes. 

Carmen Alejandra Argumedo Alegre es la persona identificada por el ministerio como responsable de esos agravios discriminatorios. La denuncia fue dirigida a la Secretaría General del Ministerio Público con la finalidad de que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen sanciones.

"El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país", se lee en el comunicado del Ministerio de Cultura.

La Defensoría del Pueblo también había publicado un comunicado solicitando a la Fiscalía iniciar acciones al conocer las expresiones racistas cometidas por la mujer. 

En el video se escucha cómo Carmen Argumedo empieza a referirse a otros pasajeros como "serranos" y "vicuñas" ante la indignación de todos. 

La Defensoría señaló que, hasta el 2022, el Ministerio Público registró 4737 denuncias por delito de discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38 % correspondieron a Lima. De ellas, solo en 25 casos se obtuvo sentencia firme. 

