Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Fiscalía inició investigación contra Alejandra Argumedo, joven que profirió insultos racistas contra pasajeros del Metropolitano

La Fiscalía incluirá tanto los registros de videovigilancia como los testimonios de los pasajeros.
La Fiscalía incluirá tanto los registros de videovigilancia como los testimonios de los pasajeros. | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos dispuso recabar información sobre lo ocurrido, que incluye una evaluación psicológica, el registro de sus antecedentes penales y policiales, y una inspección técnico-policial de la unidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, una joven que profirió insultos racistas contra pasajeros dentro de un bus del Metropolitano, por el presunto delito de discriminación.

El despacho del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, dipuso recabar información sobre lo ocurrido, que incluye tanto los registros de videovigilancia como los testimonios de los pasajeros.

En el marco de estas diligencias, el fiscal Yana Yanqui solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado de los hechos, además de programar una inspección técnico-policial de la unidad.

Asimismo, se ordenó realizar una evaluación psicológica a la persona implicada, así como los registros de sus antecedentes penales y policiales.

De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones están dentro de su compromiso de perseguir los delitos que atentan contra la dignidad humana y la igualdad, que en este caso están vinculados a aquellos que tienen una connotación étnica o racial.

Ministerio de Cultura denunció a Alejandra Argumedo ante la Fiscalía

Como se recuerda, el Ministerio de Cultura, por intermedio de la Procuraduría del sector, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía luego de conocer los hechos.

La denuncia fue dirigida a la Secretaría General del Ministerio Público con la finalidad de que se apliquen sanciones correspondientes en caso ser hallada culpable del delito de discriminación.

"El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país", se puede leer en el comunicado del Ministerio de Cultura.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Alejandra Argumedo Fiscalía Discriminación Racismo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA