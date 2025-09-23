Fiscalía inició investigación contra Alejandra Argumedo, joven que profirió insultos racistas contra pasajeros del Metropolitano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, una joven que profirió insultos racistas contra pasajeros dentro de un bus del Metropolitano, por el presunto delito de discriminación.

El despacho del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, dipuso recabar información sobre lo ocurrido, que incluye tanto los registros de videovigilancia como los testimonios de los pasajeros.

En el marco de estas diligencias, el fiscal Yana Yanqui solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado de los hechos, además de programar una inspección técnico-policial de la unidad.

Asimismo, se ordenó realizar una evaluación psicológica a la persona implicada, así como los registros de sus antecedentes penales y policiales.

De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones están dentro de su compromiso de perseguir los delitos que atentan contra la dignidad humana y la igualdad, que en este caso están vinculados a aquellos que tienen una connotación étnica o racial.

Ministerio de Cultura denunció a Alejandra Argumedo ante la Fiscalía

Como se recuerda, el Ministerio de Cultura, por intermedio de la Procuraduría del sector, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía luego de conocer los hechos.

La denuncia fue dirigida a la Secretaría General del Ministerio Público con la finalidad de que se apliquen sanciones correspondientes en caso ser hallada culpable del delito de discriminación.

"El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país", se puede leer en el comunicado del Ministerio de Cultura.