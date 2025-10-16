Amigo de joven fallecido tras protestas: "En el video se ve que el terna de civil saca una pistola y dispara a quemarropa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amigos del ámbito musical de Eduardo Ruiz Sanz, el joven de 32 años que falleció tras las protestas en el Cercado de Lima, llegaron durante la mañana a los exteriores de la Morgue Central de la capital.

Los hermanos musicales de Ruiz Sanz, como se hacen llamar los jóvenes, se mostraron consternados por el fallecimiento del joven en la Plaza Francia. Uno de ellos, en diálogo con la prensa, indicó que el disparo lo hizo un supuesto agente del Grupo Terna y pidió que los hechos sean investigados.

“Hay cámaras que han grabado la situación. Está el momento exacto donde lo han matado a mi hermano y tenemos que investigar esa situación. Aquí está el vídeo donde se ve que el policía, el terna, el terna de civil, saca una pistola y dispara a quemarropa a cualquiera. Así, hubiese sido él, hubiese sido yo, hubiese sido cualquiera que estábamos ahí. [¿Estabas al costado de él?] Yo ya me había ido para ese momento. Estábamos todos replegados, estábamos todos tranquilos no estábamos haciendo nada”, indicó.

En total, son tres amigos los que han llegado hasta los exteriores de la Morgue de Lima para esperar a los familiares de la víctima, quienes llegaron pasadas las 12 del mediodía para recoger el cuerpo de su hijo y darle cristiana sepultura.

Víctima falleció por un proyectil de arma de fuego en el tórax, indica acta

El informe oficial del levantamiento del cadáver de Eduardo Mauricio Ruíz Sanz reveló que la causa de su muerte se produjo por un impacto de bala en el tórax. El acta fue firmada por un médico legista, a las 4.12 a. m., de este jueves 16 de octubre.

Familiares de joven fallecido llegan a la Morgue Lima

Los padres de Eduardo Ruíz Sanz llegaron a la Morgue Central de Lima para recoger los restos de su hijo. Los progenitores portaban lentes oscuros y evitaron dar declaraciones a la prensa; sin embargo, un amigo cercano a la familia indicó que el joven de 32 años era “un chico bueno”.

“[Era] un chico bueno. [Hace poco estaban celebrando su cumpleaños, hace tres días, tenemos entendido, ¿verdad?] Sí. [Cómo está la familia, la pequeña?] Imagínate”, manifestó.

Durante el ingreso de la madre a las instalaciones de la Morgue, los familiares indicaron que el velorio se llevará a cabo en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

