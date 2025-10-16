Eduardo Ruiz Sanz falleció por un impacto de bala en el tórax tras protestas en el Centro de Lima, según acta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El incidente se produjo en la Plaza Francia alrededor de las 11.30 p. m. | Fuente: RPP

El informe oficial del levantamiento del cadáver de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ha revelado que la causa de su muerte se produjo por un impacto de bala en el tórax.

Como se recuerda, el trágico suceso tuvo lugar tras las manifestaciones en el Centro de Lima, donde el joven de 32 años fue herido, según consigna el acta firmada por un médico legista, a las 4.12 a. m. del jueves 16 de octubre.

El cuerpo de Ruiz Sanz fue inicialmente trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se constató su deceso, y más tarde fue trasladado a la Morgue Central de Lima. Posteriormente, a primera hora de la mañana, se esperaba la llegada de su padre al Ministerio Público para el reconocimiento del cadáver, según información proporcionada por el abogado Rodrigo Noblecilla.

El incidente se produjo en la Plaza Francia alrededor de las 11.30 p. m., justo cuando varios amigos y compañeros del entorno musical de Eduardo, quien había celebrado su cumpleaños tan solo tres días antes, se retiraban tras una reunión y planificaban otra manifestación. En tanto, testigos del suceso mencionaron que en el área había comercios funcionando en dicho momento.

El personal del Ministerio de Justicia también se presentó en el lugar para coordinar las diligencias necesarias a fin de esclarecer lo sucedido. La familia de Eduardo, mientras tanto, trabaja con las autoridades para determinar los pasos legales a seguir.

Autor de disparo que provocó la muerte de joven en el Centro de Lima ya habría sido identificado, según Renzo Reggiardo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, adelantó en RPP que ya se tendría identificado al autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

"Hay ahí el accionar de armas de fuego de parte de civiles y que esto, felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad. Pero esto es materia de una investigación", manifestó.

El burgomaestre afirmó que, según lo que determinen las investigaciones, iniciarán a la brevedad con las acciones judiciales correspondientes. En las próximas horas, mencionó que se espera tener con más claridad la información sobre este caso, a fin de dar cuenta a las autoridades