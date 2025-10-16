Últimas Noticias
Autor de disparo que provocó la muerte de una persona en el Centro de Lima ya habría sido identificado, según Renzo Reggiardo

Renzo Reggiardo | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

El alcalde de Lima adelantó en RPP que, a través de las cámara de seguridad, ya se tendría la identidad del responsable del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en las inmediaciones de la Plaza Francia tras las protestas del último miércoles.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, adelantó en RPP que ya se tendría identificado al autor del disparo que provocó la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz tras las manifestaciones en el Cercado de Lima el último miércoles.

"Hay ahí el accionar de armas de fuego de parte de civiles y que esto, felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad. Pero esto es materia de una investigación", manifestó.

Noticia en desarrollo...

