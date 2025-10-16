Autor de disparo que provocó la muerte de una persona en el Centro de Lima ya habría sido identificado, según Renzo Reggiardo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, adelantó en RPP que ya se tendría identificado al autor del disparo que provocó la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz tras las manifestaciones en el Cercado de Lima el último miércoles.

"Hay ahí el accionar de armas de fuego de parte de civiles y que esto, felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad. Pero esto es materia de una investigación", manifestó.



Noticia en desarrollo...

Autor de disparo que provocó muerte de manifestante en el Cercado de Lima ya habría sido identificad