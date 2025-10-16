Restos de joven fallecido tras las protestas fueron retirados del Hospital Loayza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Según informaron los trabajadores del nosocomio, los restos de Ruíz Sanz fueron retirados del hospital alrededor de las 4:00 a.m. | Fuente: RPP

El joven Eduardo Ruíz Sanz murió tras las manifestaciones registradas el último miércoles en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso. El cuerpo de la víctima fue retirado la madrugada de este jueves, 16 de octubre, del Hospital Arzobispo Loayza y trasladado a la Morgue Central de Lima, de acuerdo con el personal del establecimiento de salud.

Según informaron los trabajadores del nosocomio, los restos de Ruíz Sanz fueron retirados del hospital alrededor de las 4:00 a.m. en presencia de representantes del Ministerio Público, quienes se apersonaron al establecimiento durante la madrugada para continuar con las diligencias ley.

Familiares y amigos de la víctima también llegaron a los exteriores del nosocomio y realizaron una vigilia durante la noche. Al cierre de esta nota, los parientes de Ruíz Sanz se retiraron sin dar declaraciones a los medios.

Un grupo de manifestantes ajenos al entorno del fallecido llegó a los exteriores y vandalizó los muros del centro de salud con pintas agraviantes contra la Policía Nacional, según comprobó un equipo de RPP.

Asimismo, algunos manifestantes y amigos del fallecido han indicado que las movilizaciones continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones del caso.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Minsa reportó 29 civiles y 60 policías heridos

En diálogo con RPP, José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), reportó que 29 civiles y 60 policías resultaron heridos durante las protestas del último miércoles.

"La gran mayoría han sido pacientes policontusos de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y dos pacientes permanecen en el Hospital Loayza, puesto que han sido intervenidos quirúrgicamente", precisó.

Asimismo, Roncal indicó que uno de los heridos que aún continúa hospitalizado ingresó con "trauma abdominal" por un perdigón.

"Dato de herida por bala no lo tenemos. Por perdigones es el paciente que ha ingresado con trauma abdominal y el que ha sido intervenido quirúrgicamente [¿Estos perdigones son de metal o postas de goma?] Ese dato puntual tendríamos que recabarlo del post quirúrgico. No tenemos el dato de ingreso para decir que es goma o es metal. Es un dato que se lo recaba posteriormente a la intervención quirúrgica", informó.