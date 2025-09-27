Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Anticiclón del Pacífico Sur golpea Lima: fenómeno genera sensación de frío, neblina y lloviznas en la costa central

El clima de Lima se verá alterado este fin de semana por la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur.
El clima de Lima se verá alterado este fin de semana por la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi informó que durante el fin de semana las temperaturas en la capital oscilarían entre los 18 y 19 grados. Sin embargo, no se descarta la presencia de brillo solar durante la jornada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el Anticiclón del Pacífico Sur -evento que trae vientos fríos desde la Antártida- ha llegado a la costa central peruana, afectando decididamente el clima en Lima.

En su cuenta oficial en X (antes Twitter), el organismo informó que este fenómeno afectará la costa central “con presencia de cielo cubierto, neblina y llovizna dispersa principalmente durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana”.

Además, el Senamhi informó que durante el fin de semana las temperaturas en la capital oscilarían entre los 18 y 19 grados, principalmente en Lima Centro y Lima Oeste.

Sin embargo, no se descarta la presencia de brillo solar durante la jornada, especialmente en distrito del este de la ciudad.

Alerta naranja en la costa peruana

Lima y otras diez regiones del litoral son golpeadas durante este sábado por vientos “de moderada a fuerte intensidad”, lo que ha llevado al Senamhi a activar una alerta naranja en estas jurisdicciones.

El organismo indicó que, para este sábado, 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, se lee en el aviso meteorológico publicado en la página web del Senamhi.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, añadió.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Anticiclón del Pacífico Sur Senamhi Lima Clima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA