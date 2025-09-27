Anticiclón del Pacífico Sur golpea Lima: fenómeno genera sensación de frío, neblina y lloviznas en la costa central

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el Anticiclón del Pacífico Sur -evento que trae vientos fríos desde la Antártida- ha llegado a la costa central peruana, afectando decididamente el clima en Lima.

En su cuenta oficial en X (antes Twitter), el organismo informó que este fenómeno afectará la costa central “con presencia de cielo cubierto, neblina y llovizna dispersa principalmente durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana”.

Además, el Senamhi informó que durante el fin de semana las temperaturas en la capital oscilarían entre los 18 y 19 grados, principalmente en Lima Centro y Lima Oeste.

Sin embargo, no se descarta la presencia de brillo solar durante la jornada, especialmente en distrito del este de la ciudad.



Alerta naranja en la costa peruana

Lima y otras diez regiones del litoral son golpeadas durante este sábado por vientos “de moderada a fuerte intensidad”, lo que ha llevado al Senamhi a activar una alerta naranja en estas jurisdicciones.

El organismo indicó que, para este sábado, 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, se lee en el aviso meteorológico publicado en la página web del Senamhi.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, añadió.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.