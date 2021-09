Brigadas acuden hasta las zonas alejadas del distrito para inmunizar contra la COVID-19. | Fuente: RPP

Brigadas del Ministerio de Salud acudieron este lunes hasta el asentamiento humano Túpac Amaru en el distrito de Ate. Ahí, llevaran las dosis de vacunas a todos los adultos mayores de 18 años que residan en esta zona tras la detección de la variante delta plus.

Además, también realizaron pruebas de descarte de COVID-19. Según indicó el viceministro de Prestaciones del Minsa, Bernardo Ostos, las brigadas irán acudiendo a estos puntos de la ciudad con el fin de crear cercos epidemiológicos.

Por otro lado, la jefa de DIRIS Lima, indicó que con estas brigadas, este último domingo se logró vacunar a 500 personas de la zona de Ate. Este lunes, esperan poder superar esta cifra.

"Ayer se llevó el programa a 10 cuadras de Túpac Amaru y 16 en Ceres. Hoy vamos a regresar la misma área para buscar a todas las personas e ir avanzando en número de cuadras", señaló a RPP Noticias.

Detección de variante delta plus

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló este domingo que es probable que haya casos no detectados de la variante delta plus de la COVID-19 en nuestro país, tras la confirmación de tres casos en el distrito limeño de Ate, por lo que se está acelerando el proceso de vacunación en dicha zona.

En declaraciones a RPP Noticias, el ministro explicó que de momento no se tiene reportes de esta variante del nuevo coronavirus en otras regiones del país, pero no descartó que existan más casos de personas que se han contagiado con esta variante. Al respecto, indicó que se ha realizado un barrido de vacunación en la zona donde se detectaron los tres contagios.

“La variante delta plus no se ha encontrado, por ahora, en otras regiones de nuestro país, pero es probable que no solo tengamos tres casos de delta plus. Es probable que ya tengamos casos que no se han detectado, por eso es que estamos haciendo este barrido casa por casa y vacunando a todos a partir de los 18 años”, dijo.





