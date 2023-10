Barranco: autoridades municipales evalúan daños tras incendio en acantilado de la Costa Verde

Lima "Se presume que algún indigente haya podido inciar este fuego", dijo la alcaldesa de Barranco

Barranco: autoridades evalúan daños tras incendio en la Costa Verde | Fuente: RPP / Jackeline Arce

Autoridades municipales y de Defensa Civil evalúan los daños ocasionados tras el incendio ocurrido durante la madrugada de este martes a la altura de la playa Sombrillas, en el distrito limeño de Barranco, que afectó cerca de 500 metros de largo del alcantilado de la Costa Verde.

El fuego, que afectó maleza, pequeños árboles y geomallas de la parte baja del acantilado, fue controlado tras cuatro horas de trabajo de los bomberos voluntarios

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, indicó que serenazgo de su distrito divisó la humareda y alertó a los bomberos. Hasta la zona, confirmó, llegaron más de 10 unidades y cisternas de diversos puntos de Lima.

"Se presume que algún indigente haya podido iniciar este fuego o en la parte alta una colilla de cigarro, es un acantilado que tiene mucha maleza seca y una geomalla, un material altamente inflamable que deriva del petróleo", dijo.

Bomberos voluntarios extinguen un incendio forestal en la Costa Verde, distrito de Barranco. | Fuente: Andina

"Edificios no tienen ningún problema"

Jessica Vargas señaló que desde horas de la madrugada se coordinó con el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mario Casaretto, y una comisión de la Autoridad de la Costa Verde para la rehabilitación de las geomallas afectadas.

"Los edificios no tienen ningún problema, no han sido afectados, están en la parte posterior. En la madrugada las familias estaban bien, no salieron a ningún lado y han estado en su hogar. Esta mañana personal de Participación Vecinal está en los puntos y no hay ningún problema", añadió la alcaldesa de Barranco.

El tramo de sur a norte desde la bajada de Agua Dulce, en Chorrillos, hasta la bajada de Armendáriz, en Miraflores, se encuentra cerrado, hasta los resultados de la condición de terreno que emitirá la Municipalidad Metropolitana de Lima.