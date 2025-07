Calles próximas a Hospital de Emergencias en Villa El Salvador amanecieron inundadas por llovizna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Saltando charcos de agua y caminando con cuidado por encima de las aguas empozadas. Así cruzan diferentes personas por la avenida 200 Millas en el distrito limeño de Villa El Salvador ubicado exactamente frente al Hospital de Emergencias. Esto debido a la fuerte llovizna que comenzó desde la madrugada de este martes 1 de julio.

RPP pudo constatar un enorme charco de agua empozada que se ha situado en la bajada de esta avenida, muy transitada por diferentes vehículos, pero también por ambulancias que ingresan al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Esto también afecta el tránsito de adultos mayores que cruzan con dificultad esta avenida para ingresar al hospital. RPP conversó con un ciudadano quien se ha mostrado realmente preocupado ante esta situación.

Lima | Municipalidad Distrital de Villa El Salvador desplegó personal a diferentes puntos para trabajos de limpieza en vías afectadas, tras #Inundación por saturación del suelo registrada el 27/6. @PoliciaPeru con apoyo de serenazgo realiza el control del tránsito en la zona. pic.twitter.com/b7BAvWVj8I — COEN - INDECI (@COENPeru) July 1, 2025

"Yo he pasado con mi carro en la mañana que he venido de emergencia, he pasado normal y casi ya a la justas me quedo plantado pero mentalmente fue muy difícil. La culpa no creo que es de la municipalidad, sino de las malas de dios. Lo que yo he visto son las malas obras que hacen porque acá supuestamente se tiene que hacer un desaguadero", declaró a RPP.

Según información de los vecinos de la zona, ya ha llegado un camión motobomba que inició el proceso para absorber las aguas empozadas debido a las intensas lluvias que estaban en el recorrido en la ciudad capital de Lima.

