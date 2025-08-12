Terror en la ruta: delincuentes detonaron explosivo dentro de bus de transporte público en Carabayllo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terror en la ruta. Delincuentes detonaron un explosivo dentro de un bus de la empresa de transportes Emptonsa -conocida también como ‘11 de Noviembre’- en el distrito de Carabayllo, en circunstancias que son motivo de investigación.

El atentado ocurrió esta mañana en la avenida Túpac Amaru, a la altura del parque Santa Rosa; y dejó como saldo tres pasajeros heridos, que tuvieron que ser evacuados a un centro médico cercano.

“Acaban de ponerle una bomba casera a un Emptonsa, hay tres heridos. (El atentado) fue frente a Lubricantes León, en el parque Santa Rosa. De vuelta cayó un Emptonsa”, señaló un testigo del ataque.

En redes sociales se han viralizado videos posteriores al atentado contra el bus. En las imágenes se ve que la explosión dejó un forado de gran tamaño a un lado de la carrocería de la unidad.



Emptonsa en la mira

Lamentablemente este no es el primer atentado que sufre un bus de la empresa Emptonsa, que cubre la ruta Carabayllo-San Luis.

En julio pasado, el chofer y el cobrador de un bus de esta empresa de transporte fueron asesinados a balazos en Carabayllo, cuando culminaban su jornada de trabajo.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los transportistas fueron interceptados por sujetos armados en el patio de maniobras de la empresa.

Los sicarios realizaron hasta diez disparos contra la unidad donde se encontraban las víctimas, tras lo cual huyeron raudamente en una motocicleta.

Un mes antes, en junio, un conductor de la empresa Emptonsa fue asesinado a balazos cuando retornaba a su paradero, ubicado cerca a la entrada de Punchauca, en el distrito limeño de Carabayllo.

