Reportan incendio en inmediaciones del ex Hospital Mogrovejo en el Cercado de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada minutos antes de las diez de la mañana de este martes.

Lima
00:00 · 01:06
Cercado de Lima
Imágenes llegadas al Rotafono muestran la magnitud del incendio. | Fuente: RPP

A través del Rotafono, usuarios de RPP han reportado un incendio en las inmediaciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), antes conocido como Hospital Mogrovejo, ubicado en la cuadra 12 del jirón Áncash, en el Cercado de Lima.

Hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada minutos antes de las diez de la mañana de este martes, según consigna la página web de la institución.

En fotografías y videos enviados al Rotafono, se aprecia una larga columna de humo visible a varias cuadras a la redonda. Además, se observa a personas alejándose para ponerse a buen recaudo.

Hasta el momento se desconoce el origen del fuego ni el grado de afectación del fuego en el citado INCN.

