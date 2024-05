Lima Barrios Altos: solo un vecino de la quinta Pinasco participó en el Simulacro Nacional Multipeligro [VIDEO]

RPP constató que solo un vecino participó esta mañana en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2024 en la histórica quinta Pinasco, ubicada en la cuadra 2 del jirón Huanta, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Se trata de Jorge Marrufo, quien vive en la quinta Pinasco, en Barrios Altos, junto con su esposa. Él fue la única persona que participó en el simulacro, el cual inició a las diez de la mañana de este viernes, 31 de mayo.

En conversación con RPP, Jorge Marrufo dijo que la Municipalidad de Lima no se ha acercado a la quinta Pinasco para avisar sobre el Simulacro Nacional Multipeligro, tampoco otra autoridad u organismo.

El hombre indicó que él se enteró del simulacro por su hijo y que su esposa no pudo participar en el ejercicio de prevención porque se encuentra convaleciente.

"No ha venido nadie para organizar esto. Nadie. A mí, me avisó mi hijo ayer. No salen porque no han comunicado. Nadie se ha acercado, ni la Municipalidad, para prepararnos", afirmó el vecino de la emblemática quinta Pinasco.

El único en participar en el simulacro

Las cámaras de RPP registraron el momento en que Jorge Marrufo salió al patio de la quinta Pinascoa, área común de los vecinos, a las diez de la mañana, hora en la que se programó el ejercicio de simulacro.

Marrufo indicó que el resto de vecinos no salieron porque no se enteraron del simulacro o prefirieron estar en sus viviendas.