Gobierno observará formalización de autos colectivos en Lima y Callao, si se aprueba en el Congreso

Congreso La ministra dijo que no se ha resuelto el problema del transporte público porque "nadie ha querido comprarse el pleito político"

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció respecto a la iniciativa legislativa de Perú Libre para formalizar los autos colectivos en Lima y Callao, proyecto que, desde el pasado 5 de mayo, se encuentra en la Comisión de Transportes del Congreso.

Al respecto, la titular del MTC dijo estar a favor de un "transporte masivo" y en contra de que los colectiveros operen en las referidas jurisdicciones.

"La posición del MTC es por el transporte masivo, defendemos el transporte masivo. Hemos sido muy enfáticos en que no defendemos ni vamos a respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo", señaló.

"Ese es un transporte que no es formal, no es seguro. Es real en el sentido de que existe y existe porque no se ha desarrollado el transporte masivo (…) desde hace mucho tiempo, desde que se creó la ATU", agregó.

"Observaremos el proyecto"

En ese sentido, Lazarte Castillo adelantó que, de aprobarse la iniciativa en el Parlamento, el Ejecutivo observará el dictamen.

"El Congreso tiene su independencia, es el Poder Legislativo y ellos hacen sus normas. Si llega esta norma a ser aprobada en el Congreso y debemos hacer opinión, lo observaremos. Nuestra posición es muy clara: no vamos a aceptar autos colectivos de esta manera", subrayó.

"Lo que necesitamos es tener rutas de corredores, metros funcionando y otros modos de transporte como teleféricos, un mejor ordenamiento de las ciclovías", añadió.

Consultada sobre la posibilidad de llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) si es que el Parlamento aprueba por insistencia el proyecto, la ministra indicó que, "llegado el momento", se analizarán opciones.

"Prefiero hablar sobre la base de hechos. Llegado el momento, analizaremos las opciones, pero nuestra posición es clara. Nosotros no abogamos por ese tipo de normas y rechazamos cualquier (intento) de querer hacer ver que nuestras decisiones están ligadas a cualquier posición que tenga que ver con la formalización de colectiveros. En absoluto", sentenció.

"Nadie se ha comprado el pleito político"

Respecto a los problemas del transporte público en Lima y Callao, la ministra consideró que no se ha llegado a soluciones por falta de intención política.

"Yo creo que la razón por la que no se ha llegado todavía a una solución es porque, quienes han estado a cargo de esto, no se han comprado el pleito político, porque esto, además de técnico, es político", resaltó.

"No se han comprado el pleito político los funcionarios que han estado desde hace mucho viendo el transporte urbano. No se trata de esta gestión. Aquellas personas que han estado trabajando en transporte urbano, no todas (…), lamentablemente no han tomado la decisión de poder ir hacia un transporte masivo", remarcó.

En ese sentido, Lazarte Castillo señaló que la actual situación del transporte público implica mayores gastos a los usuarios, por lo que abogó por un sistema integrado.

"Las combis son inseguras, no completan sus rutas y son más costosas. Tener este sistema de transporte quebrado entre rutas pequeñas, grandes, colectiveros, es muy costosa para los ciudadanos de a pie", puntualizó.