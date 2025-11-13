Cercado de Lima: padres de familia denuncian que menor de 14 años falleció tras presunta negligencia en el colegio Héroes del Cenepa

El adolescemte de 14 años tenía en mente estudiar gastronomía | Fuente: RPP

Padres de familia denunciaron que un menor de 14 años del colegio Héroes del Cenepa, en el Cercado de Lima, falleció por una presunta negligencia al no ser auxiliado tras presentar convulsiones mientras se encontraba en horario de clase.

La madre del menor informó que a su hijo, del tercer grado de secundaria, no se le brindó los auxilios correspondientes, esperando el lapso de 45 minutos hasta el momento que llegó su esposo.

Posteriormente, se procedió a trasladar al menor al Hospital Dos de mayo, donde, lamentablemente, se confirmó su deceso.

"Es negligencia. No es posible. Es una negligencia porque mi niño pidió ayuda, diciendo que estaba mal y a ella le importó un rábano lo que mi niño sentía. Esperó que mi niño se muera. Por su negligencia ahora mi niño está muerto", manifestó la madre del menor.

Padres de familia realizarán plantón

Los padres de familia realizaron una vigilia en los exteriores del colegio e indicaron que no es el primer acto de negligencia que ocurre con el alumnado.

"Mañana (hoy) vamos a venir temprano. Yo exijo justicia. Ahora le ha pasado a mi hijo, mañana a otro niño. No es justo. Dicen que esa profesora es así. ¿Qué tipo de profesora tienen en el colegio? Viendo a un niño que está mal y no lo atiende", indicó.

El adolescente, de 14 años, tenía en mente estudiar gastronomía para poder apoyar a sus padres y en enero celebrar su cumpleaños en compañía de sus amigos de clase.