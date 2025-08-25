Denuncian presunta negligencia médica por joven que murió tras ser sometida a operación en Hospital Santa Rosa de Piura

La víctima ingresó a este centro médico para someterse a una cirugía por un quiste de ovario hace más de 40 días, pero un mal procedimiento habría agravado su estado de salud.

Una mujer falleció luego de ser víctima de una presunta negligencia médica tras someterse a una operación por un quiste de ovario en el Hospital Santa Rosa II-2, en Piura, hace más de 40 días.

La familia sostiene que un mal procedimiento asumido por los médicos, quienes durante la intervención le habrían perforado el intestino, empeoró su estado de salud.

En diálogo con RPP, el esposo de la víctima, Orlando Huamán Yovera, comentó que el personal le dijo que su esposa "agonizaba" y que su situación médica era irreversible.

"Los cirujanos también me dijeron que no se podía hacer nada, que ya mi esposa tenía disfunción multiorgánica, aparte de la laceración de hígado que le hicieron últimamente, que terminó por descompensarla", manifestó.

Según Huamán, su esposa también presentaba una hemorragia en el riñón y sangrado interno en el abdomen. Esto último le habría generado una infección que agravó su estado de salud.

Asimismo, manifestó que ningún médico quería firmar el acta de defunción de la mujer, por lo que se requirió la presencia de la Policía y un representante del Ministerio Público.

"Ayer, tuve que traer un fiscal, médicos, peritos y policías para que me puedan entregar el cuerpo de mi esposa, porque no me lo querían entregar. No quería nadie hacerse responsable de firmar y hacer un acta de defunción", sostuvo.

Debido a este caso, Huamán indicó que ya realizó la denuncia formal. RPP intentó comunicarse con el director de este hospital, Óscar Requena: sin embargo, no se obtuvo respuesta.