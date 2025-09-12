Últimas Noticias
Caos vehicular en SMP: reportan gran congestión desde Plaza Unión hasta el mercado Caquetá tras avería de tráiler y camioneta

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Un tráiler y una camioneta varados por desperfectos mecánicos vienen ocasionando una fuerte congestión en la avenida Caquetá. Horas antes, el despiste de una moto también generó caos en la zona.

Lima
Se reporta gran congestión vehicular desde la Plaza Unión hasta la altura del mercado Caquetá.
Se reporta gran congestión vehicular desde la Plaza Unión hasta la altura del mercado Caquetá.

Conductores y pasajeros reportaron al Rotafono de RPP una gran demora en el tránsito, por alrededor de más de cinco minutos, desde la Plaza Unión, en el Cercado de Lima, hasta la altura del mercado Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según informaron los choferes y usuarios afectados, la congestión vehicular se produjo debido a que un tráiler y una camioneta presentaron desperfectos mecánicos en la avenida Caquetá, con sentido desde el Centro de Lima hacia el Rímac.  

El desperfecto que han presentado ambos vehículos viene dificultando el pase de las unidades de transporte público y autos particulares, lo que ha causado gran malestar en los conductores.

Accidente en la zona

Este no es el único problema que se ha presentado en la avenida Caquetá. Y es que, según un reporte de la página oficial de los bomberos, más temprano (3:25 p.m.), se produjo un accidente de tránsito en la zona debido al despiste de una moto, lo que también generó gran congestión vehicular.

Según pudo corroborar RPP, el conductor del vehículo afortunadamente no sufrió afectaciones de gravedad.

