Hombre mató a pedradas a otro tras fuerte discusión en San Martín de Porres

Un hombre mató a pedradas a otro tras una fuerte discusión en el jirón Riobamba, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que víctima y victimario son dos ciudadanos venezolanos en condición de indigencia.

Según contaron, los extranjeros estaban consumiendo sustancias ilícitas, cuando de pronto comenzaron a discutir y, luego, a agredirse físicamente.

En plena disputa, uno de los hombres cogió una piedra y asestó al otro tres mortales golpes en la cabeza; tras lo cual huyó corriendo con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para realizar las pesquisas del caso.

Las autoridades no han podido identificar a la víctima, ya que no portaba identificación alguna. Además, se ha desplegado un operativo para dar con el homicida.

Los vecinos del jirón Riobamba denunciaron que la zona se ha vuelto un habitual foco de consumo de drogas y bebidas alcohólicas por parte de indigentes, lo que provoca frecuentes riñas.

Por ello, hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP, para que refuercen el patrullaje preventivo.

