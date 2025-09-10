Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

Hombre mató a pedradas a otro tras fuerte discusión en San Martín de Porres

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos consultados por RPP indicaron que se trata de dos ciudadanos venezolanos en condición de indigencia. Tras una fuerte discusión, uno de ellos cogió una piedra y asestó al otro tres mortales golpes en la cabeza.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:23
El crimen ocurrió en el jirón Riobamba.
El crimen ocurrió en el jirón Riobamba. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un hombre mató a pedradas a otro tras una fuerte discusión en el jirón Riobamba, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que víctima y victimario son dos ciudadanos venezolanos en condición de indigencia.

Según contaron, los extranjeros estaban consumiendo sustancias ilícitas, cuando de pronto comenzaron a discutir y, luego, a agredirse físicamente.

En plena disputa, uno de los hombres cogió una piedra y asestó al otro tres mortales golpes en la cabeza; tras lo cual huyó corriendo con rumbo desconocido.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para realizar las pesquisas del caso.

Las autoridades no han podido identificar a la víctima, ya que no portaba identificación alguna. Además, se ha desplegado un operativo para dar con el homicida.

Los vecinos del jirón Riobamba denunciaron que la zona se ha vuelto un habitual foco de consumo de drogas y bebidas alcohólicas por parte de indigentes, lo que provoca frecuentes riñas.

Por ello, hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP, para que refuercen el patrullaje preventivo. 

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Martín de Porres SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA