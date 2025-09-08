Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Caos vehicular: camión cargado de aceite se volcó en la vía de la Línea Amarilla a la altura del puente Caquetá

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El accidente ocurrió en el sentido de norte a sur de la concurrida vía, en el Cercado de Lima. El chofer fue trasladado a una clínica y las autoridades vienen trabajando en la zona para liberar los carriles afectados por la volcadura.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:16
Al lugar han llegado dos grúas de la concesionaria Lima Expresa para poder levantar y remolcar el vehículo.
Al lugar han llegado dos grúas de la concesionaria Lima Expresa para poder levantar y remolcar el vehículo. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un camión que transportaba aceite vegetal se volcó en la vía de la Línea Amarilla, en sentido de norte a sur, a la altura del puente Caquetá, en el distrito del Cercado de Lima.

Hasta el momento se desconocen las causas de la volcadura del vehículo de carga pesada de placa BZU944; sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de un exceso de velocidad. Cabe destacar que el tránsito por la mencionada vía es de máximo 40 km/h.

Al lugar han llegado dos grúas de la concesionaria Lima Expresa para poder levantar y remolcar el vehículo para -así- limpiar la vía y permitir que los vehículos vuelvan a transitar con normalidad por todos los carriles de la Línea Amarilla.

Por el momento solo se encuentra bloqueado uno de los carriles de norte a sur; mientras que, en sentido contrario, los vehículos transitan con normalidad.

Asimismo, ha llegado desde el Callao a la zona otro vehículo de carga pesada, que también sería parte de la misma empresa de transportes de la unidad volcada, Tacsa S.R.L., para trasladar el aceite vegetal.

Vehículo volcado.
Vehículo volcado. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Chofer fue trasladado a clínica

RPP pudo conocer que el chofer de la unidad siniestrada fue trasladado a la clínica Jesús del Norte, ubicada en el distrito de Independencia, para recibir atención médica.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Accidente Línea Amarilla Volcadura Caquetá

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA