Caos vehicular: camión cargado de aceite se volcó en la vía de la Línea Amarilla a la altura del puente Caquetá

Un camión que transportaba aceite vegetal se volcó en la vía de la Línea Amarilla, en sentido de norte a sur, a la altura del puente Caquetá, en el distrito del Cercado de Lima.

Hasta el momento se desconocen las causas de la volcadura del vehículo de carga pesada de placa BZU944; sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de un exceso de velocidad. Cabe destacar que el tránsito por la mencionada vía es de máximo 40 km/h.

Al lugar han llegado dos grúas de la concesionaria Lima Expresa para poder levantar y remolcar el vehículo para -así- limpiar la vía y permitir que los vehículos vuelvan a transitar con normalidad por todos los carriles de la Línea Amarilla.

Por el momento solo se encuentra bloqueado uno de los carriles de norte a sur; mientras que, en sentido contrario, los vehículos transitan con normalidad.

Asimismo, ha llegado desde el Callao a la zona otro vehículo de carga pesada, que también sería parte de la misma empresa de transportes de la unidad volcada, Tacsa S.R.L., para trasladar el aceite vegetal.

Chofer fue trasladado a clínica

RPP pudo conocer que el chofer de la unidad siniestrada fue trasladado a la clínica Jesús del Norte, ubicada en el distrito de Independencia, para recibir atención médica.