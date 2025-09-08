Caos vehicular: camión cargado de aceite se volcó en la vía de la Línea Amarilla a la altura del puente Caquetá

El accidente ocurrió en el sentido de norte a sur de la concurrida vía, en el Cercado de Lima. El chofer fue trasladado a una clínica y las autoridades vienen trabajando en la zona para liberar los carriles afectados por la volcadura.
Un camión que transportaba aceite vegetal se volcó en la vía de la Línea Amarilla, en sentido de norte a sur, a la altura del puente Caquetá, en el distrito del Cercado de Lima.
Hasta el momento se desconocen las causas de la volcadura del vehículo de carga pesada de placa BZU944; sin embargo, las autoridades no descartan que se trate de un exceso de velocidad. Cabe destacar que el tránsito por la mencionada vía es de máximo 40 km/h.
Al lugar han llegado dos grúas de la concesionaria Lima Expresa para poder levantar y remolcar el vehículo para -así- limpiar la vía y permitir que los vehículos vuelvan a transitar con normalidad por todos los carriles de la Línea Amarilla.
Por el momento solo se encuentra bloqueado uno de los carriles de norte a sur; mientras que, en sentido contrario, los vehículos transitan con normalidad.
Asimismo, ha llegado desde el Callao a la zona otro vehículo de carga pesada, que también sería parte de la misma empresa de transportes de la unidad volcada, Tacsa S.R.L., para trasladar el aceite vegetal.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Chofer fue trasladado a clínica
RPP pudo conocer que el chofer de la unidad siniestrada fue trasladado a la clínica Jesús del Norte, ubicada en el distrito de Independencia, para recibir atención médica.