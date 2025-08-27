Un tráiler quedó atascado en puente de la Vía Expresa y generó gran caos vehicular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un tráiler quedó atascado en un puente de la Vía Expresa, a la altura de la avenida 28 de julio, en el Cercado de Lima, en sentido de norte a sur. La imprudencia del conductor generó gran congestión vehicular en la zona de ingreso a la concurrida vía.

Según las señales de tránsito, el puente tiene una altura máxima de cuatro metros. Sin embargo, el chofer no tomó en cuenta las medidas de su vehículo, por lo que se quedó atascado en la estructura.

En las imágenes compartidas en redes sociales se ve la parte trasera de la unidad de color amarillo atorada en la parte inferior del puente. Es más, la sección delantera del remolque se ha inclinado hacia atrás al no poder pasar por debajo de la estructura.

Personal de la Policía de Tránsito y de la comisaría de Petit Tours llegaron a la zona.

Trailer genera congestión vehicular a la altura de la Av. 28 de julio en la Vía Expresa.



Video: Juan Carlos Guzman pic.twitter.com/74BIMtpxEZ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 27, 2025

No es la primera vez que sucede en el Cercado de Lima

Esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en el Cercado de Lima. A inicios de año, el conductor de un tráiler no midió la altura de su vehículo y quedó atascado en la parte baja del puente Ramón Castilla, en la vía que va desde la avenida Alfonso Ugarte hacia Caquetá.

El incidente ocurrió cuando el pesado vehículo circulaba por el carril exclusivo del servicio Metropolitano.

El pesado vehículo pudo ser retirado luego de que le desinflaran las llantas. Un agente de la Policía Nacional asistió al chofer, para que pueda conducir en reversa y salir del atasco.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas en el accidente.