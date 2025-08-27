Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Un tráiler quedó atascado en puente de la Vía Expresa y generó gran caos vehicular

La parte delantera del remolque se ha inclinado hacia atrás al no poder pasar por debajo de la estructura.
La parte delantera del remolque se ha inclinado hacia atrás al no poder pasar por debajo de la estructura. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Wendy Milla
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La imprudencia del chofer provocó una larga fila de vehículos en el ingreso a la concurrida vía en sentido de norte a sur, antes de llegar a la estación Estadio Nacional del Metropolitano.

Un tráiler quedó atascado en un puente de la Vía Expresa, a la altura de la avenida 28 de julio, en el Cercado de Lima, en sentido de norte a sur. La imprudencia del conductor generó gran congestión vehicular en la zona de ingreso a la concurrida vía.

Según las señales de tránsito, el puente tiene una altura máxima de cuatro metros. Sin embargo, el chofer no tomó en cuenta las medidas de su vehículo, por lo que se quedó atascado en la estructura.

En las imágenes compartidas en redes sociales se ve la parte trasera de la unidad de color amarillo atorada en la parte inferior del puente. Es más, la sección delantera del remolque se ha inclinado hacia atrás al no poder pasar por debajo de la estructura.

Personal de la Policía de Tránsito y de la comisaría de Petit Tours llegaron a la zona.

No es la primera vez que sucede en el Cercado de Lima 

Esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en el Cercado de Lima. A inicios de año, el conductor de un tráiler no midió la altura de su vehículo y quedó atascado en la parte baja del puente Ramón Castilla, en la vía que va desde la avenida Alfonso Ugarte hacia Caquetá.

El incidente ocurrió cuando el pesado vehículo circulaba por el carril exclusivo del servicio Metropolitano.

El pesado vehículo pudo ser retirado luego de que le desinflaran las llantas. Un agente de la Policía Nacional asistió al chofer, para que pueda conducir en reversa y salir del atasco.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas en el accidente.

RPP Data

Cifras por muertes violentas en aumento

Enero cerró con una cantidad récord de fallecidos por muertes violentas en nuestro país, así lo indica el Sistema Nacional de Defunciones, Sinadef. Las principales causas son los homicidios y accidentes de tránsito. ¿A qué se debe este aumento? Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
RPP Data
RPP Data
Cercado de Lima Vía Expresa Av 28 de julio

Taboola
