Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Foto: MML / Video: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que se manejan alternativas para mejorar el trazo actual de la ampliación de la autopista Ramiró Priale, a fin de tener "un menor impacto y más rapidez en la ejecución de la obra", además de no afectar la central hidroeléctrica de Huampaní ni al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, ubicado en el kilómetro 24 de la Carretera Central, en Chaclacayo.

"A la fecha nosotros no hemos establecido un nuevo trazo. Lo único que hemos hecho, dentro del proceso de evaluación conjunta con Rutas de Lima, es poner alternativas para poder mejorar el trazo que se tiene a la fecha, que está tirado y no se ha avanzado nada. Siempre buscando el menor impacto y la mayor rapidez para el desarrollo de la obra", señaló a RPP Noticias el alcalde en respuesta a las protestas en Chaclacayo.

Esta mañana un grupo de vecinos de Chaclacayo, encabezado por el alcalde Manuel Campos Sologuren, realizó una protesta a la altura del kilómetro 23 de la Carretera Central en rechazo a la ampliación de la autopista Ramiro Prialé . Agentes de la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas para impedir el avance de la movilización realizada en la entrada de la urbanización Los Girasoles.

Ante esto, la comuna de Chaclacayo convocó a una "movilización de urgencia" en rechazo a las declaraciones de Jorge Muñoz sobre la modificación del trazo inicial de la autopista Ramiro Prialé. En el comunicado firmado por Manuel Campos Sologuren se señala que esta medida afectaría "los derechos de más de 2 mil familias" del mencionado distrito.

Vecinos de Chaclacayo realizan plantón por el nuevo trazo de la autopista Ramiro Prialé y se respete la resolución 2587-2006. pic.twitter.com/1LOHOTSWgv — Municipalidad de Chaclacayo (@ChaclacayoMuni) July 17, 2019

La Central Hidroeléctrica de Huampaní es un “activo crítico nacional” y es deber de las autoridades, preservarla (2/2) — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) July 17, 2019

Muñoz advirtió que el trazo encontrado por su gestión afectaba a la Central Hidroeléctrica de Huampaní, pese a ser un activo crítico nacional, además del Colegio Mayor y algunas urbanizaciones que no fueron consideradas. En ese sentido, cuestionó la protesta de los vecinos del distrito de Chaclacayo junto con su alcalde, Manuel Campos.

"Todo esto nos ha hecho poner sobre la mesa alternativas que estamos buscando. No me parece responsable llamar a un paro, tomar la carretera o hacer cosas que se están realizando durante la mañana sin tener una situación que justifique una cosa de esta naturaleza, y aún si la hubiera este no es el camino responsable ni legal que se debe tener", dijo.

En otro momento, Muñoz informó que la Municipalidad de Lima ha fijado el 24 de julio como plazo para solucionar esta negociación con el consorcio Rutas de Lima. Sin embargo, adelantó que, de no haber resultados, se tendrá que proceder a una medida "mucho más enérgica y fuerte".

"Hoy no hay ningún trazo nuevo, simplemente ideas para buscar el menor impacto. Algo que estaba botado durante años, durante la gestión de Castañeda no se ha hecho nada y tampoco durante la de Villarán. Nosotros estamos rescatando esto para que los ciudadanos que pasan por la Ramiro Prialé no tengan dificultades", precisó.