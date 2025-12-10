Últimas Noticias
Choferes de la línea 41 realizan plantón y no saldrán a laborar este miércoles: ¿qué ha pasado?

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Un equipo de RPP llegó hasta el patio de maniobras de la empresa, en Ventanilla, y conversó con los transportistas, quienes explicaron los motivos detrás de esta medida de fuerza.

Lima
00:00 · 01:47
Los transportistas se niegan a salir a circular.
Los transportistas se niegan a salir a circular. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Choferes de la línea 41 no saldrán a laborar este miércoles, 10 de diciembre, acatando una medida de fuerza contra la dirigencia de esta empresa de transportes, que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el patio de maniobras de la empresa, en el distrito chalaco de Ventanilla, y conversó con los transportistas, quienes explicaron los motivos detrás de esta medida de fuerza.

Los choferes han denunciado el despido arbitrario de hasta 18 colegas, quienes -aseguraron- se negaron a pagar el incremento de 100 a 200 soles que dan como cuota mensual ante las extorsiones que viene sufriendo la empresa.

Además, indicaron que, en el marco de la falta de sus beneficios laborales, la gerencia estaría usando los fondos destinados para el pago de papeletas, entre otros; para gastos relacionados con las amenazadas extorsivas.

Los buses de la línea 41 permanecen aparcados.
Los buses de la línea 41 permanecen aparcados. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

No permitirán que buses salgan a circular

Nuestra reportera indicó que los buses de la línea 41 permanecen estacionados en el patio de maniobras de la empresa.

Según los propios transportistas, no permitirán que ninguno de los 100 buses de la compañía salga a circular este miércoles, con el fin de hacer escuchar sus reclamos.

Los choferes acusaron que la dirigencia les ha duplicado la cuota que pagan para poder cubrir los cupos extorsivos que les exige una organización criminal.

