Choferes de la línea 41 realizan plantón y no saldrán a laborar este miércoles: ¿qué ha pasado?

Los transportistas se niegan a salir a circular. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Choferes de la línea 41 no saldrán a laborar este miércoles, 10 de diciembre, acatando una medida de fuerza contra la dirigencia de esta empresa de transportes, que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta el patio de maniobras de la empresa, en el distrito chalaco de Ventanilla, y conversó con los transportistas, quienes explicaron los motivos detrás de esta medida de fuerza.

Los choferes han denunciado el despido arbitrario de hasta 18 colegas, quienes -aseguraron- se negaron a pagar el incremento de 100 a 200 soles que dan como cuota mensual ante las extorsiones que viene sufriendo la empresa.

Además, indicaron que, en el marco de la falta de sus beneficios laborales, la gerencia estaría usando los fondos destinados para el pago de papeletas, entre otros; para gastos relacionados con las amenazadas extorsivas.

