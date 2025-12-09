La Libertad: asesinan a hombre cuando se encontraba en la puerta de su casa en Cartavio

Región Policial de La Libertad evalúa solicitar un nuevo estado de emergencia | Fuente: RPP

Un hombre fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba sentado en una silla en la puerta de su casa, en la avenida Industrial, en el sector Santa Rosa, en la localidad de Cartavio, provincia de Ascope (región La Libertad).

La víctima se encontraba sola y su cuerpo quedó tendido en la vereda sin signos de vida.

El hombre fue identificado por la Policía como Gary Paúl Díaz Martínez (60) y, por la modalidad empleada en el homicidio, los investigadores apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

Durante la noche, la PNP realizó las diligencias con conocimiento del Ministerio Público. Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento de cadáver y fue conducido hacia la morgue de Ascope.

Región Policial de La Libertad evalúa solicitar un nuevo estado de emergencia

En esta provincia, la Región Policial de La Libertad se encuentra realizando una evaluación del índice delictivo, a fin de que el gobierno regional solicite al Ejecutivo que considere un nuevo estado de emergencia.

Cabe destacar que, en menos de 24 horas, se registraron tres crímenes en esta zona del norte del país.