Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: asesinan a hombre cuando se encontraba en la puerta de su casa en Cartavio

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Por la modalidad empleada en el homicidio, los investigadores no descartan un presunto ajuste de cuentas contra el hombre, identificado como Gary Paúl Díaz Martínez.

La Libertad
00:00 · 01:12
Región Policial de La Libertad evalúa solicitar un nuevo estado de emergencia
Región Policial de La Libertad evalúa solicitar un nuevo estado de emergencia | Fuente: RPP

Un hombre fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba sentado en una silla en la puerta de su casa, en la avenida Industrial, en el sector Santa Rosa, en la localidad de Cartavio, provincia de Ascope (región La Libertad).

La víctima se encontraba sola y su cuerpo quedó tendido en la vereda sin signos de vida.

El hombre fue identificado por la Policía como Gary Paúl Díaz Martínez (60) y, por la modalidad empleada en el homicidio, los investigadores apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

Durante la noche, la PNP realizó las diligencias con conocimiento del Ministerio Público. Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento de cadáver y fue conducido hacia la morgue de Ascope.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Región Policial de La Libertad evalúa solicitar un nuevo estado de emergencia

En esta provincia, la Región Policial de La Libertad se encuentra realizando una evaluación del índice delictivo, a fin de que el gobierno regional solicite al Ejecutivo que considere un nuevo estado de emergencia.

Cabe destacar que, en menos de 24 horas, se registraron tres crímenes en esta zona del norte del país.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
La Libertad Cartavio Crímenes Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA