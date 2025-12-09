Cercado de Lima: Policía desarticuló una banda criminal dedica a la comercialización de material explosivo

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una presunta banda criminal dedicada al tráfico de productos pirotécnicos que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados para cometer extorsiones en el Cercado de Lima.

El operativo se realizó tras un trabajo de inteligencia en un inmueble de cuatro pisos ubicado en el asentamiento humano Manzanilla, donde los agentes divisaron a unos sujetos con actitud sospechosa que trasladaban cajas con los explosivos listos para ser comercializados.

Ante ello, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) intervino la vivienda, capturando a presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Bravos de Manzanilla’, a quienes se les incautó una gran cantidad de material explosivo.

Tres detenidos

Durante la diligencia fueron detenidas tres personas identificadas como Denis Junior Paliza Castillo (40), Luis Alberto Rojas Cáceres (43) y Mercy Gianina Velásquez.

Todos ellos vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos.