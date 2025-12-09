Últimas Noticias
Cercado de Lima: Policía desarticuló una banda criminal dedica a la comercialización de material explosivo

Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de El Agustino para continuar con las investigaciones.
Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de El Agustino para continuar con las investigaciones. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A los denominados ‘Los Bravos de Manzanilla’ se les incautó una gran cantidad de material explosivos que, según la Policía, estarían siendo utilizados para extorsiones.

Policiales
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una presunta banda criminal dedicada al tráfico de productos pirotécnicos que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados para cometer extorsiones en el Cercado de Lima

El operativo se realizó tras un trabajo de inteligencia en un inmueble de cuatro pisos ubicado en el asentamiento humano Manzanilla, donde los agentes divisaron a unos sujetos con actitud sospechosa que trasladaban cajas con los explosivos listos para ser comercializados.  

Ante ello, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) intervino la vivienda, capturando a presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Bravos de Manzanilla’, a quienes se les incautó una gran cantidad de material explosivo.

Tres detenidos

Durante la diligencia fueron detenidas tres personas identificadas como Denis Junior Paliza Castillo (40), Luis Alberto Rojas Cáceres (43) y Mercy Gianina Velásquez.

Todos ellos vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos.

Cercado de Lima Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

