Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chorrillos: balean otro bus de transporte público en pleno estado de emergencia

Extorsión en Lima
La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de Lima. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que uno de los proyectiles “rozó” al chofer del bus.

Un bus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos la noche de este sábado, en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao para combatir la delincuencia organizada.

La unidad de la empresa Etusa fue interceptada en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, en el distrito limeño de Chorrillos. Los atacantes dispararon al menos cinco veces contra el vehículo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo, quienes cercaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Peritos de Criminalística también realizaron el recojo de evidencias con el fin de identificar y ubicar a los responsables del ataque.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, informó que uno de los proyectiles “rozó” al chofer del bus.

“Pronto [estos delincuentes] van a caer en manos de la justicia”, declaró a la prensa.

Lima
00:00 · 02:46

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chorrillos Extorsión en Perú Delincuencia Crimen organizado

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA