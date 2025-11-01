Chorrillos: balean otro bus de transporte público en pleno estado de emergencia

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que uno de los proyectiles “rozó” al chofer del bus.

Un bus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos la noche de este sábado, en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao para combatir la delincuencia organizada.

La unidad de la empresa Etusa fue interceptada en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, en el distrito limeño de Chorrillos. Los atacantes dispararon al menos cinco veces contra el vehículo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo, quienes cercaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Peritos de Criminalística también realizaron el recojo de evidencias con el fin de identificar y ubicar a los responsables del ataque.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, informó que uno de los proyectiles “rozó” al chofer del bus.



“Pronto [estos delincuentes] van a caer en manos de la justicia”, declaró a la prensa.