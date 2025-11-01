Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SJL: detienen a un adulto y tres menores señalados de integrar banda que extorsiona a transportistas

Momento del operativo policial en SJL.
Momento del operativo policial en SJL. | Fuente: Policía
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El hermano mayor de uno de los menores detenidos habría asesinado a un conductor de bus a fines de mayo, según informó la Policía.

Policiales
00:00 · 02:35

Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional detuvieron a tres menores de edad y a un adulto, acusados de ser presuntos integrantes de una banda criminal que extorsiona a las empresas de transporte público en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con la información policial, la organización criminal estaría involucrada en las amenazas y los ataques contra la empresa ETUSA; y también exigía el pago de entre S/ 1 000 a S/ 10 000 a cambio de no atacar a los conductores ni a los buses.

Además, el hermano mayor de uno de los menores intervenidos -también vinculado a la banda- habría asesinado a un conductor de esta compañía de transportes, en un crimen que se registró el 31 de mayo pasado, según informó el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

PNP usó drones para seguir a los intervenidos

Para esta operación, la Policía empleó drones que permitieron identificar y seguir los movimientos de los intervenidos.

La PNP detalló que el cabecilla de esta organización, conocido en el mundo del hampa como ‘Quizy’, ya fue capturado junto con otros integrantes que estarían detrás de las llamadas extorsivas a una fiscal de San Juan de Lurigancho.

“Hemos incautado un celular que se encuentra vinculado a un número telefónico donde salen los mensajes extorsivos a la fiscal”, declaró Montufar.

Mientras tanto, los menores intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, para las diligencias correspondientes.

Te recomendamos

RPP Data

Más de 3,700 adolescentes han sido detenidos por la PNP en lo que va del 2025

Entre enero y mayo de este año más de 3,700 adolescentes han sido detenidos por los presuntos delitos de robo, extorsión o hasta sicariato, según reportes de la Policía Nacional. En todo el 2024 fueron más de 8 mil. ¿La norma publicada por el Ejecutivo de procesar a menores de 16 y 17 años como adultos es el camino para reducir este fenómeno? Los detalles en el siguiente informe.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJl San Juan de Lurigancho extorsión Policía PNP Dirincri Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA