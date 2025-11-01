SJL: detienen a un adulto y tres menores señalados de integrar banda que extorsiona a transportistas

Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional detuvieron a tres menores de edad y a un adulto, acusados de ser presuntos integrantes de una banda criminal que extorsiona a las empresas de transporte público en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con la información policial, la organización criminal estaría involucrada en las amenazas y los ataques contra la empresa ETUSA; y también exigía el pago de entre S/ 1 000 a S/ 10 000 a cambio de no atacar a los conductores ni a los buses.

Además, el hermano mayor de uno de los menores intervenidos -también vinculado a la banda- habría asesinado a un conductor de esta compañía de transportes, en un crimen que se registró el 31 de mayo pasado, según informó el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos.

PNP usó drones para seguir a los intervenidos

Para esta operación, la Policía empleó drones que permitieron identificar y seguir los movimientos de los intervenidos.

La PNP detalló que el cabecilla de esta organización, conocido en el mundo del hampa como ‘Quizy’, ya fue capturado junto con otros integrantes que estarían detrás de las llamadas extorsivas a una fiscal de San Juan de Lurigancho.

“Hemos incautado un celular que se encuentra vinculado a un número telefónico donde salen los mensajes extorsivos a la fiscal”, declaró Montufar.

Mientras tanto, los menores intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, para las diligencias correspondientes.