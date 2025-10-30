La Libertad: delincuentes detonaron potente explosivo en clínica de El Porvenir

Los hechos ocurrieron en la cuadra 24 de la prolongación Unión de Trujillo, en la región La Libertad | Fuente: RPP

Delincuentes atacaron con un artefacto explosivo el local del Policlínico 'Inkamay Salud', donde funcionaban oficinas para la atención de servicios médicos.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 24 de la Prolongación Unión de Trujillo, en la región La Libertad, según informó la Policía Nacional.

La explosión dañó parte de la puerta principal, vidrios que protegían los ambientes del primero piso y algunas viviendas cercanas, según consignó la Central de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

El reporte preliminar indicó que el atentado no registró personas heridas y que servicios en la zona, como electricidad y gas, no se vieron interrumpidos.

PNP no descarta un presunto acto extorsivo

La Policía de Trujillo investiga la modalidad tomada por los delincuentes que atentaron contra el local. Por lo pronto, no se descarta un presunto acto extorsivo.

Todavía no se han brindado mayores detalles por parte de la Policía. Sin embargo, el ataque ha puesto en zozobra nuevamente a la población de la región La Libertad, por lo que espera que las investigaciones puedan ofrecer al menos algún detalle de quién o quiénes están detrás de este atentado.