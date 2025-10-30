Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: delincuentes detonaron potente explosivo en clínica de El Porvenir

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De momento, la Policía Nacional se encuentra investigando la modalidad tomada por los delincuentes que atentaron contra el local. Sin embargo, no se descarta un presunto acto extorsivo.

La Libertad
00:00 · 01:41
Los hechos ocurrieron en la cuadra 24 de la prolongación Unión de Trujillo, en la región La Libertad
Los hechos ocurrieron en la cuadra 24 de la prolongación Unión de Trujillo, en la región La Libertad | Fuente: RPP

Delincuentes atacaron con un artefacto explosivo el local del Policlínico 'Inkamay Salud', donde funcionaban oficinas para la atención de servicios médicos.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 24 de la Prolongación Unión de Trujillo, en la región La Libertad, según informó la Policía Nacional.

La explosión dañó parte de la puerta principal, vidrios que protegían los ambientes del primero piso y algunas viviendas cercanas, según consignó la Central de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

El reporte preliminar indicó que el atentado no registró personas heridas y que servicios en la zona, como electricidad y gas, no se vieron interrumpidos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

PNP no descarta un presunto acto extorsivo

La Policía de Trujillo investiga la modalidad tomada por los delincuentes que atentaron contra el local. Por lo pronto, no se descarta un presunto acto extorsivo.

Todavía no se han brindado mayores detalles por parte de la Policía. Sin embargo, el ataque ha puesto en zozobra nuevamente a la población de la región La Libertad, por lo que espera que las investigaciones puedan ofrecer al menos algún detalle de quién o quiénes están detrás de este atentado.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
La Libertad Extorsión Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA