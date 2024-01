Pescadores rechazan instalación de parque acuático en Chorrillos: ¿por qué se oponen y qué dicen las autoridades?

Lima El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, indicó que respaldará a los pescadores de su distrito

Pescadores artesanales del distrito de Chorrillos se oponen a la instalación de un parque acuático de 3 000 metros de dimensión que ocupará parte de la playa Agua Dulce, lo cual ha causado protestas y enfrentamientos con funcionarios ediles y efectivos policiales.

El punto álgido de esta situación ocurrió esta mañana, cuando fiscalizadores y serenos de dicho municipio, respaldados por personal policial, se enfrentaron contra pescadores en el marco de un operativo de recuperación de espacio público.

Según la Municipalidad, el objetivo de la intervención era recuperar áreas que habrían sido tomadas de forma ilegal por "sombrilleros" y comerciantes de comida. No obstante, durante los desmanes, algunos pescadores señalaban que el personal edil trataba de desalojarlos por su oposición al proyecto a cargo de la empresa VPX Holding.

Ante esta situación, RPP conversó con diversos involucrados en este proyecto, cuyos impulsores afirman que beneficiará al turismo, mientras que sus opositores indican que perjudicaría gravemente la actividad pesquera de la zona.

¿Por qué se oponen los pescadores al proyecto?

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales “José Olaya”, César Rosas, en diálogo con TV Perú, indicó que el referido operativo, que inició hoy desde las 5 am., correspondía a la "coyuntura" de pretender impulsar el parque acuático.

"Desde temprano, ha venido la parte de Serenazgo como si fuésemos nosotros unos delincuentes. Esto viene por la coyuntura de que el señor alcalde dio permiso a la empresa Olaya Park sin tener conocimiento del impacto ambiental que iba a ocasionar eso”, indicó.

Asimismo, refirió que, aunque aún no se han dado los permisos para ejecutar dicha obra, ya se habría intentado colocar pilotes de concreto en el área que se destinaría a la edificación.

"Esto no ha venido recién de ayer, sino de una semana atrás al querer poner los pilotes (del proyecto). Cada pilote de concreto pesa una tonelada”, sostuvo.

Pero, ¿por qué existe tanta oposición al proyecto? Rosas indicó que se estaría poniendo en riesgo el lugar de desove de especies como el pejerrey, el lenguado y el calamar.

"La preocupación es que nos va a perjudicar en el trabajo. Estos son bancos de reproducción naturales. Nosotros hemos sufrido la corriente del Niño, hemos pasado tantas tempestades y de nuevo se está acomodando recién el banco reproductivo, y no es de la noche a la mañana, tarda años para que ese banco haga ese ecosistema de pejerrey", sostuvo.

A su vez, indicó que el alcalde no habría comunicado del operativo ni aclarado sus motivos, por lo que ellos sienten que tiene relación con la polémica sobre el parque acuático.

"El señor alcalde tiene una resolución (…) donde nos da los limites para nosotros poder administrar, (tenemos) 300 metros para el lado derecho norte de Agua Dulce, pero desconocen eso. Por eso, mandan a la seguridad, no a la parte administrativa para poder aclarar. ¿Ha venido el gerente, el señor alcalde? ¿Ha tenido la preocupación de poder dialogar con nosotros? No, han venido los representantes, nada más", puntualizó.

Pescadores de Agua Dulce consideraron que el operativo de hoy sí tiene relación con su oposición al parque acuáticoFuente: Andina

¿Qué dice la empresa encargada del proyecto?

RPP conversó con Henry Zavaleta, representante legal de VPX Holding, quien afirmó que el proyecto ha seguido todos los cauces legales, y que la oposición a la obra viene de un grupo reducido de pescadores informales.

"El trámite de concesión de áreas acuáticas inicia con un trámite de E1, que es una reserva de un área mayor para que luego se presenten documentos, que incluye participación del Ministerio del Ambiente (Minam), del Sernanp, de la autoridad del Proyecto Costa Verde. Todo eso llega a concluirse en un trámite de E2 que es la concesión puntual del área acuática”, explicó.

“Sin embargo, uno de los estudios del Minam indica (…) que en esa zona no hay nada de reservas acuáticas. Es falso lo que un grupo pequeño de pescadores está diciendo, de que hay criaderos marítimos y que la empresa está afectando, incluso en colusión con el alcalde, con la Municipalidad (de Chorrillos). Eso es inexistente", indicó.

En ese sentido, aseveró que la compañía ha llegado a acuerdos con dos asociaciones de pescadores, y que el gremio de César Rosas opera "de manera irregular en el muelle".

"Nosotros, desde el mes de octubre, hemos hecho llegar, con carta de invitación, para reunirnos, explicarles el proyecto. Dos (asociaciones) nos han escuchado, les hemos explicado de qué se trata y hemos llegado a un acuerdo, a firmar un convenio con los señores; pero resulta que hay un grupo minúsculo, que es la asociación José Olaya, que son los que vienen operando de manera irregular en el muelle. Y eso está sustentado en documentos (…) donde, el año 2016, les retiran la concesión por manejos irregulares desde 1997. Entonces, son ellos los que están ahí de manera irregular", afirmó.

Asimismo, descartó que el proyecto se superponga al área que administran los pescadores artesanales.

"La Marina les ha concedido un área de fondeo que está donde se encuentran estacionados los botes. Nosotros no tenemos funcionamiento, solo una reserva; pero que está a doscientos metros del área de fondeo de la Marina. Entonces, nosotros no nos superponemos en nada porque sino la Marina no nos hubiera dado ninguna reserva. Nosotros no afectamos absolutamente nada, por eso estamos actuando de acuerdo a ley", refirió.

Finalmente, señaló que la empresa no tiene ninguna relación con los hechos de violencia registrados esta mañana.

"Los hechos que se han suscitado en la mañana son aislados a la empresa, que no tiene nada que ver ahí, porque ese es un tema entre la municipalidad y los informales (…) Nosotros, como empresa, nos limitamos a seguir un procedimiento, y las autoridades -tanto la Marina como la municipalidad, el Minam, Produce- se lo brinda a cualquier persona natural o persona jurídica. Eso es lo que estamos haciendo nosotros responsablemente, actuando de manera sensata y sin dañar los recursos naturales", puntualizó.

¿Qué dice la Marina de Guerra del Perú?

Por su parte, el capitán de navío Henyer Díaz, capitán del puerto del Callao, en diálogo con RPP, afirmó que se le entregó la reserva del área a la empresa VPX Holding porque cumplió con todos los procedimientos administrativos, aunque resaltó que eso no significa que ya tenga el permiso para ejecutar la obra.

"Para obtener esta área acuática existen dos procedimientos: la reserva y el derecho. La reserva se entrega únicamente a las personas que lo soliciten y desarrollen una actividad, siempre y cuando no esté comprometida esa área para ningún otro fin, ya sea que se superponga a otras áreas otorgadas o que esté reservada para un tema de defensa nacional o que tenga un tema de fondeo. Si no se superpone a nada, entonces es que se separa el área al administrado para que después pueda desarrollar todos los estudios que correspondan, y luego saque su derecho de uso de área acuática", explicó.

"En este caso se le ha entregado al administrado la reserva de área acuática, y sabe que no puede desarrollar ninguna actividad hasta que cumpla con el tema de los requisitos para que se le entregue el derecho de uso de área acuática", agregó.

Respecto a los enfrentamientos ocurridos hoy, dijo que no es un "tema competente" de la autoridad marítima.

"Los enfrentamientos que haya, me parece que es un tema más que todo municipal, entre el municipio y los gremios. Seguramente, la municipalidad estará efectuando alguna recuperación de áreas públicas (…), pero no es un tema competente de la autoridad marítima", puntualizó.

El representante de la Marina indicó que la empresa cumplió con todos los requisitos para la reserva del áreaFuente: Andina

Alcalde de Chorrillos afirma que respaldará a pescadores

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, también se pronunció sobre los enfrentamientos registrados esta mañana en el límite de las playas Pescadores y Agua Dulce.

En ese sentido, el burgomaestre indicó que el origen de los desmanes se debió a la presencia de infiltrados entre el grupo de la asociación de pescadores que se encontraban en la playa en el momento de la intervención municipal.

"Los serenos del distrito, sin casco, sin escudo, han ido para hacer respetar el área [...] (hay) gente que ha sido infiltrada en la asociación donde han estado con armas, con bombas molotov, con cuchillos, con palos, con piedras", afirmó el alcalde.

Además, indicó que en reiteradas ocasiones invitó a dialogar a la Asociación de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra, sin obtener respuesta. Según indicó, dicho gremio se habría dejado "influenciar y mal informar" por excandidatos a la Alcaldía con intereses políticos.

No obstante, afirmó que, tras reunirse con los pescadores, se acordó defender el litoral chorrillano ante la eventual instalación de un parque acuático, en tanto afecte recursos hidrobiológicos como advierten los pescadores.

"Gracias a las conversaciones con los pescadores hemos podido entender [...] que en esta playa hay un banco natural de peces de pejerrey que podía ser afectada la pesca", afirmó.

A respecto, el alcalde señaló que el parque acuático de la empresa 'Olaya Park' se proyecta como una instalación en alta mar, por lo que su autorización depende de otros organismos, como la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra, el Ministerio del Ambiente y de la Autoridad del Proyecto de la Costa Verde.

"El parque acuático Olaya Park llegó al municipio, de inmediato le dijimos que la licencia no la damos nosotros [...] no tenemos ninguno de los tres permisos, por lo tanto no podríamos dar ninguna autorización", dijo el burgomaestre