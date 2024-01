Ruth Bárcena se presentó ante la Fiscalía tras agresión a presidenta: "No la he agredido, yo gritaba pidiendo justicia"

Judiciales Ruth Bárcena indicó que nunca estuvo escondida tras los hechos ocurridos el último sábado

Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, en declaraciones a medios de comunicación regionales, negó haber agredido a la presidenta Dina Boluarte durante una visita oficial de la mandataria en la referida región, el último sábado.

Como se recuerda, Bárcena fue identificada por la Policía como una de las dos personas que se acercó a la jefa de Estado cuando fue agredida físicamente en un acto oficial. Tras los hechos, fue detenida por los efectivos policiales, aunque fue liberada horas después.

Al respecto, Bárcena -viuda de Leonardo Hancco, una de las víctimas mortales durante las protestas del 2022- dijo que el día de los hechos gritó pidiendo justicia por su esposo, y dijo que fue agredida por los policías cuando le colocaron los grilletes.

"No la he agredido, y yo gritaba pidiendo justicia por mi esposo. Yo en ningún momento le he hecho moretones (a la presidenta), como me hicieron a mí así (…), al ponerme los grilletes me rasguñaron", sostuvo.

Asimismo, indicó que acudió voluntariamente a declarar ante la fiscalía, y que nunca estuvo escondida de la justicia.

"Yo no estuve escondida, yo estuve esperando, y el día de hoy (ayer, lunes) me presenté voluntariamente a la disposición de la Fiscalía para la investigación, dando mi dirección, mi teléfono, mi correo, presentándome, diciendo ‘aquí voy a estar para toda la investigación’, sotuvo.

"Ahí voy a colaborar en todo, y estoy en mi casa. Yo no me voy a escapar, porque yo no he matado a nadie, no he asesinado como ellos lo han hecho con nuestros familiares, especialmente con Leonardo Hancco Chacca. Así como lo mataron a él, yo no maté", resaltó.

Dina Boluarte "vino a faltarnos el respeto"

Además, Bárcena consideró que la mandataria llegó a Ayacucho a "faltar el respeto" a los deudos de las 10 personas que murieron durante las movilizaciones sociales del 2022.

"En el momento que yo le vi a la señora Boluarte, y peor cuando mencionó diciendo que ‘en diciembre voy a venir a inaugurar mis obras’, que toca las heridas que nosotros tenemos. En diciembre mataron acá en Ayacucho a 10 personas, a mi esposo lo mataron ese día. Vino a faltarnos el respeto a nosotros, vino a provocarnos a nosotros con eso", indicó.

Asimismo, resaltó que seguirá "pidiendo justicia" por su esposo, aún si es detenido por los hechos del sábado.

"Si por lo que hice me van a detener, adentro diré 'por él he venido a pedir justicia', porque malograron mi familia, me desgraciaron mi vida, desde aquel día no vivo tranquila, mi vida es un infierno, día a día tengo que amanecer pensando ‘por qué lo tuvieron que matar a él’, aseveró.

"Yo voy a seguir pidiendo justicia, nada me callará (…) Prefiero morir de pie que vivir de rodillas ante una injusticia", puntualizó.

Por su parte, Ilaria Ayme, otra de las mujeres sindicadas como presunta agresora de la jefa de Estado, dijo que los hechos ocurrieron en medio de los reclamos de Ruth Bárcena y que no recuerda haber jalado el cabello de Boluarte.

"Solamente, yo salté cuando la señora Ruth empezó a decir ‘acá estoy en tu frente, escúchame’ (…) En eso, a la señora Ruth empezaron a golpearla, a agarrarla entre tres o cuatro (…) Tal vez en eso, traté de jalarla, yo no me recuerdo”, indicó.

Además, resaltó su indignación porque, en medio de los reclamos, la mandataria "seguía riéndose".

"Ella seguía riéndose a pesar de que dice que la he jalado de su cabello, pero seguía riéndose. Yo veía que a la señora Ruth la miraba riéndose (…) Yo decía ‘estos son unos cínicos, no tienen sangre en la cara’, aseveró.

Ayme -quien es madre de Christopher Ramos, un adolescente de 15 años que murió en las protestas- también denunció que sufrió agresiones por parte de la Policía el día de los hechos.

"Un policía me cargó y me empezó a golpear. Le dije ‘cobarde, por qué me haces así, si yo soy la víctima’ (…) (Dina Boluarte) es culpable de los 10 fallecidos y heridos que han quedado y están postrados en la cama", puntualizó.

Ilaria Ayme dijo no recordar haber jalado el cabello de la presidenta | Fuente: Posición Ayacucho

Fiscalía inició investigaciones contra Ruth Bárcena

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Ruth Bárcena Loayza por supuestamente agredir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante una actividad oficial realizada en el distrito de Chiara, provincia de Huamanga, en la región Ayacucho

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga dispuso investigar a Bárcena Loayza y los que resulten responsables por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la mandataria.

La referida instancia, a cargo del fiscal Brechman Muñoz Lapa, derivó el caso a la Policía Nacional para que realice las diligencias respectivas, entre ellas, recibir la declaración de Bárcena Loayza para establecer las responsabilidades del caso.

El magistrado, a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, citó a Ruth Bárcena Loayza para que rinda su declaración indagatoria de manera “presencial” ante su despacho el próximo 31 de enero a las 11 de la mañana.

Entonces, Bárcena Loayza deberá responder por los hechos materia de imputación en su contra bajo apercibimiento o advertencia de disponer su conducción compulsiva, en caso de inconcurrencia injustificada.