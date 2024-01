Javier Arévalo condenó agresión a Dina Boluarte: "Pareciera que hay una cultura de falta de respeto a la autoridad"

Judiciales El presidente del Poder Judicial exigió al Ejecutivo que dote de presupuesto al Ministerio Público

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, condenó esta mañana la agresión física que sufrió la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante una visita oficial en Ayacucho el último sábado.

Como se recuerda, la jefa de Estado, mientras repartía caramelos a algunos simpatizantes reunidos en torno suyo, fue agredida por dos mujeres que lograron burlar la seguridad policial. Una de ellas la zarandeó; mientras que la otra tiró de sus cabellos, según se aprecia en videos de los hechos. Las dos serían familiares de dos fallecidos en las protestas sociales del 2022.

Al respecto, Arévalo Vela indicó que el Poder Judicial está presto a lo que disponga la Fiscalía en relación a las dos mujeres que habrían agredido a la mandataria.

"La agresión a cualquier funcionario público es condenable y esto tiene que ver con algo: hemos visto cómo se agrede a nuestros policías, y no pasa nada; se agrede a los serenos y no pasa nada; se agrede a los fiscalizadores y no pasa nada. Entonces, pareciera que hay una cultura de falta de respeto a la autoridad, y eso origina que llegue un momento en que se agrede a las máximas autoridades”, indicó.

"En todo caso, el Poder Judicial estará (presto) a lo que la Fiscalía disponga", resaltó.

Además, el titular del Poder Judicial subrayó que así "como se va a sancionar" a las posibles agresoras de la mandataria, se debería sancionar a todo aquel que agrede a la autoridad pública.

"Lo que sí debemos decir es que, así como ahora se va a sancionar, se va a investigar lo de la agresión, debe suceder esto en todos los casos. No puede haber policías maltratados, no se puede apedrear a los policías, no se les puede atacar; porque pareciera que aquí en el Perú a la Policía no se le respeta", aseveró.

"Van los fiscalizadores de tránsito, se les agrede; van los fiscalizadores municipales, se les agrede (…) No se imponen sanciones, no se hace respetar a la autoridad, y esas malas conductas son las que originan lo sucedido", agregó.

Demanda presupuesto para el Ministerio Público

Por otro lado, Arévalo Vela exigió al Ejecutivo que disponga de presupuesto al Ministerio Público para enfrentar la criminalidad.

"Desde acá vuelvo a exigir y a decir que toda campaña de lucha contra la criminalidad necesita recursos; y quien maneja los recursos para esto es el Ejecutivo. Debe dotar a la PNP de todos los recursos para laboratorios, para equipamientos, para armas, para vehículos. Igual, el Ministerio Público debe ser dotado de presupuesto para que pueda contar con más fiscales (…) Ninguna guerra contra la criminalidad va a tener éxito si no se invierte", precisó.

"Se debe entender que el destino de los recursos hacia gastos de seguridad, en realidad no son gastos sino una inversión", puntualizó.