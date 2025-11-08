Alarma en Chosica: incendio de gran magnitud consumió planta de reciclaje de aceite y afectó un edificio aledaño

El incendio causó gran preocupación entre los vecinos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Alarma en Lima Este. Un incendio de gran magnitud consumió un almacén y planta de reciclaje de aceite y afectó un edificio aledaño, en la zona de La Florida, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Hasta 30 unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada minutos antes de las 8:00 p.m. del viernes, 7 de noviembre, según consigna la página web de la institución.

En diálogo con RPP, el brigadier mayor Carlos Malpica, jefe departamental de Lima Este, informó que hasta 120 bomberos lucharon contra las llamas hasta el amanecer, cuando se confirmó que el incendio había sido controlado.

“Es un almacén y una planta de procesamiento de reciclaje de aceites, tanto vegetales como minerales, de hidrocarburos. Se han afectado más o menos 2500 metros”, declaró.

“El material estaba contenido en unos contenedores de plástico que tienen revestimiento con malla metálica. Hemos logrado controlar la parte del primer almacén, pero el incendio ya había corrido hacia el edificio del fondo, que tiene cinco pisos”, agregó.



Bomberos afrontaron dificultades

El jefe bomberil advirtió que la falta de una red de agua contra incendios en la zona dificultó sobremanera las labores de extinción.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales por este incendio, aunque los daños materiales son cuantiosos.

Al cierre de este informe, los bomberos se encontraban realizando las labores de enfriamiento y de remoción de escombros, a fin de evitar que las llamas se reavivan.

En tanto, agentes de la Policía Nacional ya se encontraban en el lugar, para comenzar con las investigaciones y determinar las causas de este siniestro.

