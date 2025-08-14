Últimas Noticias
Pánico en Chosica: juego mecánico con niños dentro se desprendió y cayó pesadamente [VIDEO]

El municipio procedió a clausurar temporalmente los juegos mecánicos del Parque Emilio del Solar de Chosica.
El municipio procedió a clausurar temporalmente los juegos mecánicos del Parque Emilio del Solar de Chosica. | Fuente: Difusión
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos menores resultaron heridos y fueron evacuados a un hospital, informó la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Momentos de terror vivieron los asistentes a los juegos mecánicos instalados en el Parque Emilio del Solar de Lurigancho-Chosica, luego de que una de estas atracciones sufriera un accidente en pleno funcionamiento.

Resulta que ayer, miércoles, uno de los juegos mecánicos, con niños y adultos dentro, se desprendió y cayó pesadamente, según puede verse en videos publicados en redes sociales.

Debido al incidente, dos menores resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados a un hospital.

En horas de la noche, personal del municipio de Lurigancho-Chosica procedió a clausurar temporalmente los juegos mecánicos, a la espera de que se realicen las investigaciones pertinentes.

Menores heridos fuera de peligro

En una transmisión en su cuenta de Facebook, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica informó que los dos menores heridos en el incidente fueron dados de alta tras ser atendidos por lesiones leves en un hospital del distrito.

Dante Zárate, subgerente de Fiscalización Administrativa de la comuna, aseguró que los juegos mecánicos contaban con autorización municipal, aunque apuntó que esta “está en proceso de renovación”.

Al cierre de esta nota, se desconocen las causas de este incidente, que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales.

Lo ocurrido en Chosica recuerda un accidente similar ocurrido hace unas semanas en Arabia Saudita, donde un juego mecánico lleno de usuarios se partió en dos, causando una veintena de heridos.

Chosica Juegos mecánicos Lurigancho-Chosica

