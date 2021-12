Comandante de los Bomberos sobre negativa de atención en clínica privada: Por desgracia es algo que sí ocurre

El comandante general de los Bomberos señaló que son usuales las trabas para atención de heridos en clínicas. | Fuente: RPP Noticias

El comandante general de los Bomberos, general Luis Ponce de la Jara, se pronunció este miércoles en relación con el caso de la Clínica Javier Prado, que fue denunciada por presuntamente no recibir a un menor de edad que había sido llevado a ese centro médico por los Bomberos tras ser atropellado.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el comandante general de los Bomberos señaló que este tipo de casos es usual, sobre todo en clínicas privadas, donde ponen obstáculos al solicitar información en vez de priorizar la atención del paciente.

“Por desgracia es algo cierto que ocurre, especialmente con clínicas privadas, las cuales muchas veces más piden documentación, como ha ocurrido en este caso, en vez de atender al paciente”, sostuvo.

“Hay que ver que este paciente, incluso era un menor de edad, que se encontraba dentro de la ambulancia y ha permanecido allí más de 20 minutos hasta que un médico se pueda acercar qué era lo que tenía, poniendo en alto riesgo la vida del paciente”, continuó.

Ante esta situación, el comandante general de los Bomberos cuestionó este tipo de actitudes y dijo que solo les generan una pérdida de tiempo, que podrían utilizar en la atención de otras emergencias.

Apoyo a Bomberos

Sobre el estado actual del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Luis Ponce de la Jara de la Jara señaló que, si bien trabajan en coordinación con las autoridades en gobiernos locales y regionales, no todas tienen los mismos presupuestos para apoyar a la institución. Agregó que en provincias es donde más se nota las deficiencias por falta de apoyo.

“Especialmente en provincias hay muchas deficiencias respecto a los cuarteles que tenemos y también a nuestro parque automotor, que especialmente en provincias data de 20, 30 hasta 40 años de antigüedad y constantemente se está malogrando. Es algo que estamos tratando de solucionar y queremos contar con el apoyo de todas las autoridades”, dijo.

“Pongamos como ejemplo acá que las municipalidades de Miraflores, San Isidro, San Borja, apoyan muy bien a sus compañías de Bomberos, pero hay otras municipalidades que no tienen mucho presupuesto entonces no se dan abasto y no apoyan, entonces ahí también nos vemos en serios problemas”, añadió.

Luis Ponce de la Jara comentó también que uno de los principales problemas es conseguir los equipos de protección personal para que los Bomberos atiendan emergencias. Según precisó, estos equipos pueden costar de US$ 3 000 a más, por lo que consideró que se debe brindar un mayor apoyo a la institución.

