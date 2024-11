Comas: padres exigen justicia por presunto maltrato a menores con habilidades especiales en centro terapéutico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Madre de familia exigió prisión preventiva para el director del centro denunciado.

La madre de familia de uno de los niños del centro denunciado aseguró a RPP que su hijo se encuentra afectado por las presuntas agresiones. | Fuente: RPP

El pasado 8 de noviembre, RPP -a través del Rotafono- recibió una denuncia contra el Centro Terapéutico Especializado para Niños (Cetdin), ubicado en el distrito de Comas. Este establecimiento albergaba a niños con habilidades especiales.

Los padres de familia acusaron al personal del establecimiento de maltratar a sus pequeños. En los videos que proporcionaron a RPP se ve a un infante -de entre 3 y 4 años- amarrado con cinta de embalaje, mientras que otro aparece con un papel en la boca.

Los progenitores de los menores presuntamente maltratados por el centro terapéutico llegaron hasta la comisaría de La Pascana para exigir justicia. Hasta este mismo establecimiento de la PNP también se apersonaron Roger Dante Baltazar Rodríguez, director de Cetdin, y otros dos trabajadores del lugar para dar sus descargos como motivo de su primera citación.

Los padres de los infantes pidieron a las autoridades prisión preventiva para el sujeto, pues creen que más niños podrían ser víctimas de su establecimiento.

“Tiene que pagar, que se haga justicia, puede seguir maltratando a más niños, que lo metan a la cárcel”, se le escucha decir a una madre de familia mientras Roger Baltazar ingresa a la comisaría.

Madre de familia asegura que su niño se encuentra afectado por los presuntos maltratos

Una madre de familia, quien ha preferido mantener su identidad en privado, ha señalado a RPP que su niño se encuentra afectado por los presuntos maltratos recibidos por los trabajadores del Centro Terapéutico Especializado para Niños (Cetdin). Según relató la progenitora de uno de los niños, su pequeño no se quiere quedar solo y ha mostrado comportamientos “irritables”.

“Mi niño está muy impaciente e irritable. Él no era así, era muy amoroso y cariñoso, ahora mi hijo no se quiere desprender de mí. Si ve que me estoy poniendo las zapatillas o una casaca, me jala al cuarto y me encierra. No quiere estar solo. En las noches no puede dormir, se levanta de la cama, llora, grita. No sé cómo voy a hacer con mi niño. Nosotros queremos justicia. Queremos prisión preventiva para este señor mientras se lleva el caso. No queremos que otros niños pasen por lo que han pasado nuestros hijos”, acotó.

En esa misma línea, la madre del infante señaló que, aunque en un inicio recibieron el apoyo del Ministerio de la Mujer y Conadis, las autoridades de estos entes gubernamentales no se han vuelto a comunicar con ellos para que sus pequeños reciban terapia psicológica, como les prometieron en un primer momento.

“Se comprometieron con nosotros, en ayudarnos con psicología para los padres y los niños, brindarles terapia psicológica, pero -hasta hoy en día- no se han hecho presentes, nuestros hijos no reciben terapia. Quisiéramos pedirle al Ministerio de la Mujer y CONADIS, así como han estado ese día, que se pongan en nuestros zapatos y que cumplan con lo que han prometido”, finalizó.