Madre de mujer desmembrada denunció que no recibieron denuncia de desaparición de su hija: “No me han hecho caso”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Madre de joven desmembrada denunció que no recibieron denuncia de desaparición de su hija

Sonia Torres, madre de la joven cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un departamento en el distrito limeño de Comas, denunció que en la comisaría de Santa Anita se negaron a recibir la denuncia de desaparición de su hija.

“Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, dijo la madre de la víctima a RPP.

Aron Alemán, abogado de la familia de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, señaló que es necesario investigar a los agentes que no recibieron la denuncia de la desaparición la joven de 26 años.

“Los afectivos policías omitieron hacer el trámite respectivo de la denuncia que ella formuló por una desaparición de su hija. Y ella misma, bajo la desesperación, bajo estos alcances limitados que tiene como madre de familia, llevó acabo las investigaciones correspondientes para hallar el cuerpo de su hija”, dijo el letrado a RPP.

Comas: caso de joven desmembrada [VIDEO] | Fuente: RPP

Padres de víctima brindarán su declaración ante autoridades

Los padres de Sheyla Cóndor Torres acudirán este lunes a la sede de la Dirección de Investigación Criminal en el Cercado de Lima para brindar su declaración.

Mientras que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar del agente de la Policía Nacional identificado como Darwin Condori, principal sospecho de la muerte de Sheyla Cóndor, cuyo cadáver fue encontrado desmembrado en un departamento ubicado en Comas.

El Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte ha solicitado esta medida restrictiva ante el Poder Judicial contra Darwin Condori, quien se encuentra en condición de 'no habido'.

Piden justicia

Los familiares de la joven hallada desmembrada exigen justicia y la máxima sanción para el responsable del crimen, el policía Darwin Condori, de quien se desconoce su paradero.

“Quiero pedir debido a esta muerte tan inhumana que ha realizado este policía a mi prima la ha descuartizado totalmente”, dijo un familiar de la joven. “Yo quisiera pedirles a las autoridades que nos puedan hacer justicia. Este caso no puede quedar impune”, agregó la tía de la víctima.

Los hechos

El cuerpo desmembrado de Sheyla Cóndor, de 26 años, fue encontrado en el dormitorio del departamento que pertenecería al agente PNP Darwin Condori, ubicado en el condominio Torres Las Praderas, en Comas, tras el reporte de malos olores por parte de los vecinos.

Sheyla Cóndor Torre fue vista por última vez cuando ingresó al condominio Torres Las Praderas, ubicado en Comas, acompañada de un hombre, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio.