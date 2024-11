Abogado de Sheyla Cóndor denuncia "inoficiosa investigación" para esclarecimiento del crimen en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aaron Alemán, abogado de la familia de Sheyla Cóndor Torres, en diálogo con RPP, acusó una falta de diligencia en las investigaciones fiscales y policiales que se llevan a cabo en torno al crimen de su patrocinada, cuyo cadáver fue encontrado el último sábado en un condominio en Comas.

Como se sabe, la víctima estaba desaparecida desde el último miércoles, día en que ingresó al condominio Torres las Praderas, ubicado en la referida jurisdicción, junto al suboficial Darwin Condori. Tres días después, su cadáver desmembrado fue encontrado en el dormitorio del departamento de dicho agente policial, quien actualmente se encuentra no habido y es el principal sospechoso del feminicidio.

Vale resaltar que dentro del lugar se encontró a 6 personas que fueron detenidas preliminarmente y que fueron liberadas la madrugada de este martes. Uno de ellos, identificado como David Herrera Alejos, dijo que ellos no están vinculados de ninguna forma al asesinato de Sheyla Cóndor y que el hecho los cogió por sorpresa cuando iban a una reunión social que habían coordinado previamente con un compañero de la Marina que alquilaba un cuarto en el inmueble.

Hay "una no debida diligencia por parte de las autoridades fiscales y policiales"

Al respecto, Alemán Yactayo señaló que las pesquisas iniciales llevadas a cabo tras la detención de las 6 personas no se han realizado de manera diligente. En ese sentido, dijo que no se hizo el contraste entre la declaración de los detenidos y el registro de las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio.

"Estamos en desacuerdo de que, en estas 48 horas, no se haya podido llevar a cabo todas las diligencias que se podrían llevar a cabo, como por ejemplo el poder recabar las cámaras para poder incorporar como sujetos investigados a estas dos personas que ingresaron a altas horas de la noche a solicitud del feminicida; y, número dos, poder contrastar esa versión con lo que han sostenido los detenidos", sostuvo.

"Es decir, tenemos en este caso, lamentablemente, una inoficiosa investigación porque no hemos podido llevar a cabo el esclarecimiento sobre la versión que sostienen los detenidos y lo que realmente pasó en función a las cámaras", resaltó.

El abogado indicó que no se había podido acceder a los videos de las cámaras de seguridad -registrados entre el miércoles y sábado últimos- porque los vecinos del condominio "hacen referencia de que esto se filtra a la prensa".

"Lo que hemos podido conferenciar con el fiscal responsable del caso es que las autoridades del condominio no habrían proporcionado, dentro de las 48 horas, las cámaras de videograbación del condominio para conocer quiénes ingresaron, a la hora que salieron, e identificar a las dos personas que estarían coadyuvando al feminicida para poder desmembrarla", aseveró.

Consultado acerca de si estas imágenes podrían obtenerse haciendo prevalecer el principio de autoridad, considerando que es material para esclarecer un hecho delictivo, Aaron Alemán indicó que hubo falta de voluntad de las autoridades puesto que "tanto el Ministerio Público como la PNP tienen todas las facultades y competencias" para pedir los videos.

"Lo que yo considero oportuno para una debida diligencia de las autoridades policiales y fiscales es que ellos no solo soliciten sino que obliguen a las personas a proporcionar material que podría tener contenido delictivo, y sobre esa base, lamentablemente, no se ha podido llevar a cabo la corroboración de la versión de los detenidos con lo que habría aparecido en las cámaras. Obviamente esto es una no debida diligencia por parte de las autoridades fiscales y policiales", enfatizó.

Aaron Alemán indicó que solo se ha accedido a las imágenes del último miércoles, donde se ve al suboficial Darwin Condori y a la víctima ingresar al condominio.Fuente: RPP

El abogado penalista sostuvo que ellos solicitaron "la detención preliminar judicial" de los 6 detenidos para ampliar el plazo de investigación, "porque consideramos que es inverosímil, poco creíble, que las personas que hayan estado en el lugar no hayan percibido el olor fétido (…) del estado de composición". No obstante, este pedido no habría procedido.

"En total fueron 6 personas que estuvieron en calidad de detenidas, el sábado por la tarde. Cuatro de ellas hacen referencia de que son estudiantes de una entidad de la Marina de Guerra del Perú, y dos de ellos serían los inquilinos. Llama la atención de que estos dos inquilinos, cuando se hizo la pregunta de si había un contrato de por medio, hacen referencia de que no existe", refirió.

"Esto llama la sorpresa de esta defensa porque consideramos que es un indicio de mala justificación, porque es totalmente fuera de la realidad de que una persona que pueda habitar en tu mismo domicilio, tres o cuatro metros, de un cuarto entre otro, no pueda percibir los olores fétidos de un estado de descomposición. La falta de argumentación de estos, o su coartada desde mi punto de vista, es que podría existir otros elementos en estado de descomposición como un huevo podrido; sin embargo, todos sabemos que hay una diferencia trascendental entre un huevo podrido y un estado de descomposición de carne humana", agregó.

En ese sentido, señaló que solicitarán a la Fiscalía "que lleve a cabo actos o diligencias tendientes a que se pueda tener la versión contrastada entre los detenidos; es decir, lo que han sostenido los 6 detenidos, y lo que aparece en cámaras".

"Esto es fundamental, porque si hay una incongruencia, una incompatibilidad entre lo que dicen ellos y lo que se muestra en las cámaras, podríamos revertir esta decisión de libertad", aseveró.

Abogado indica que no se ha emitido la alerta de captura internacional del sospechoso

Alemán Yactayo sostuvo también que "desde el primer momento" solicitaron que las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional (PNP) que emitan la alerta internacional para que Interpol ubique a Darwin Condori. Sin embargo, este pedido aún no ha sido atendido.

"Desde el primer momento, nosotros hemos solicitado que tanto el Ministerio del Interior como los generales de la PNP puedan hacer las alertas internacionales para no dejar que esta persona quede en un estado de impunidad, porque si solamente recurrimos a las técnicas nacionales, es decir, las solicitudes de detención preliminar judicial u otras, no vamos a agotar las vías de cooperación jurídica internacional", afirmó.

"Desde mi punto de vista es solamente una decisión política que tienen que llevar a cabo las autoridades correspondientes para poder solicitar a Interpol hacer la alerta respectiva para que no pueda la persona quedar en impunidad, que no esté prófugo, y se le pueda capturar lo antes posible para que pueda ser procesado y condenado por el delito de feminicidio a una cadena perpetua", puntualizó.