¿Cómo y dónde iniciar una demanda de alimentos?

La abogada especialista en derecho de familia Fiorella Jaimes, precisó que una demanda de alimento se inicia en los Juzgados de Paz Letrados y se trata de un proceso único.

En la secuencia Familia y Justicia, recordó que existe la Directiva la 007-2020, la cual ha simplificado el proceso por demanda de alimentos, lo que significa que se puede ingresar el documento de manera virtual ante Mesa de Partes, tener una audiencia mediante el Google Meet, lo cual acorta los tiempos e incluso el demandado o demandada puede ser notificado a través del WhatsApp, correo electrónico y paralelamente en el domicilio físico.

Sin embargo, dijo que es importante que cuando se interponga la demanda también se adjunte una medida cautelar para una asignación anticipada que el juez indique un pago provisional, el cual no será el monto fijo, ni la sentencia y se otorgará mientras dure el proceso la pensión anticipada.

La abogada Fiorella Jaimes, en la secuencia Familia y Justicia, manifestó que es importante que cuando haya una separación lo recomendable es acudir a un Centro de Conciliación para acordar la pensión de alimentos, la tenencia de los hijos, así como el régimen de visitas.

Precisó que el Acta de Conciliación no es un juicio, es acuerdo mutuo, no genera costo, el tiempo se acorta y tiene carácter de sentencia y si el obligado no cumple se puede ejecutar el Acta de Conciliación.

¿Qué abarca la pensión de alimentos?

La abogada en familia recordó que la pensión de alimentos abarca otros aspectos que es su alimentación, educación, vivienda, salud y educación todos estos puntos deben ser valorados para que al final tener el 100 por ciento de la necesidad del menor o hijo mayor de edad con alguna discapacidad sea física o mental y con ello el juez fijará una sentencia.

Refirió que debemos conocer la capacidad económica de la persona que vamos a demandar por ejemplo si tiene trabajo fijo o si es independiente, todo ello previamente a interponer la demanda debemos investigar y adjuntar en la demanda de alimentos.