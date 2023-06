Ciudadanos salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra el Congreso y Dina Boluarte

Ciudadanos y colectivos sociales, sindicales y feministas marcharon este sábado por las calles del centro hisórico de Lima en protesta contra el Congreso de la República y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.



Los manifestantes se concentraron alrededor de las 5:00 p. m. en la plaza San Martín, que fue cercada por efectivos policiales. Con cánticos y carteles en manos, los asistentes recorrieron las avenidas Nicolás de Piérola, Inca Garcilaso de la Vega, Miguel Grau, Lampa y Abancay, y exigieron justicia por las personas que fallecieron en el contexto de las protestas antigubernamentales que se realizaron entre diciembre de 2022 y marzo de este año



La marcha —en la que se pudo ver wiphalas y también banderas peruanas de color negro y blanco, en símbolo de luto por los fallecidos en las protestas— logró llegar a las sedes del Ministerio Público y del Congreso, institución a la que acusaron de haber instaurado en el país una "dictadura parlamentaria".



En esta medida de fuerza, que se desarrolló de manera pacífica, participaron también estudiantes de universidades públicas y colectivos evangélicos.



¿La democracia peruana está en riesgo?

El exministro del Interior, Gino Costa, que también acudió a la marcha, criticó que hasta el momento no haya "investigaciones administrativas abiertas" tras la muerte de más 60 peruanos en las protestas sociales.

"No se ha cambiado a ninguna autoridad política, policial o militar donde ocurrieron esas muertes", dijo en declaraciones a Ojo Público.



"¿Quién ha asumido responsabilidad política, ¿cuáles son las autoridades que han tenido que dejar su cargo por esas muertes? Hasta ahora, ninguna. Y eso está ya no en manos del Congreso, sino de Dina Boluarte", dijo.



Por su parte, la legisladora Flor Pablo Medina, del Partido Morado, señaló que asistió a la manifestación por invitación de los jóvenes y rechazó cualquier "copamiento total del poder".



"No nos quedemos en nuestras casas. No basta nuestras molestias. No basta decir 'estoy cansado de nuestras autoridades'. Tenemos que agarrar las riendas de nuestro destino. Y una forma es salir a las calles, expresarnos, organizarnos por el referéndum, comenzar a exigir adelanto de elecciones y que el país vuelva a retomar el curso de la democracia, que es lo que en este momento está en juego”, expresó.



Por su parte, la legisladora Susel Paredes consideró que la democracia peruana "está en grave riesgo", luego de que el Congreso inhabilitara a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por cinco años.



“Se ha roto el equilibrio de poderes. Los magistrados, sean jueces o fiscales, ahora pueden ser destituidos por una interpretación jurídica. Y eso es romper la autonomía de los poderes. Entonces, eso es el final de la democracia", sostuvo.