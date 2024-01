Conoce a la Primera Magistrada Suprema del Fuero Militar Policial

La general CJ PNP Maribel Acosta es la primera mujer que juramenta como Magistrada Suprema del Fuero Militar Policial. En conversación con RPP, ella nos cuenta su experiencia y analiza el panorama actual de la inseguridad ciudadana en el país.

En Ampliación de Noticias, Maribel Acosta dijo que desde niña sintió mucho interés por el uniforme de la Policía Nacional. Es por ello que se animó a postular a la institución, ocupando el primer puesto en Arequipa y tercer puesto a nivel nacional.

“Siempre desde niña me llamaba la atención el uniforme, los veía tan disciplinados, tan ordenados, era algo inconsciente. Se presentó la oportunidad del concurso que hubo en la Policía Nacional a nivel nacional y me presenté. A nivel de Arequipa saqué el primer puesto y a nivel nacional el tercer puesto. Y luego ingresé como capitán. Todos mis ascensos han sido siempre en el primer puesto. Capitán, mayor, comandante, coronel y ahora de general”, dijo la máxima autoridad PNP.

La trayectoria de Maribel Acosta ha despertado mucha admiración porque se abrió camino en una profesión dominada por hombres. Ella, al igual que otras mujeres, ha tenido que lidiar con situaciones machistas, pero dijo que siempre ha tratado de enfocarse en sus objetivos y metas.

“Yo nunca les hizo caso, no les presté importancia porque primera estaban mis metas y objetivos. […] He tenido que hacer frente como jueza a casos de abuso sexual dentro de la Policía Nacional. Cuando he estado de presidenta en Arequipa”, indicó la general CJ PNP.

Estudios en criminología

Maribel Acosta sigue preparándose académicamente para mantenerse en los primeros puestos y es por ello que está realizando estudios especializados en criminología. Además, en profesora universitaria, en dos casas de estudios.

La general PNP también tiene estudios en Derecho Procesal Penal. Asimismo, ella afirma que constantemente se dedica a estudiar para mantener un alto perfil académico.