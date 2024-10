Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao no participará del paro anunciado para el jueves

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "Hacemos la invocación a las autoridades para que nos brinden seguridad", dijo Vargas

"Hacemos la invocación a las autoridades para que nos brinden seguridad", dijo Vargas | Fuente: RPP

La Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao no participará del paro de transportistas anunciado para este jueves 10 de octubre, según señaló Héctor Vargas, presidente de dicha institución.

"Nosotros, como Coordinadora, hemos indicado que no vamos a parar el día jueves. Hemos señalado que desconocemos a quienes han convocado al paro. Nosotros somos empresa formal y hemos tomado la decisión de no ir al paro porque estamos en un proceso de evaluación permanente", señaló.

"Represento a 63 empresas de Lima y Callao, de microbús a omnibús, de Servicio Formal de Transporte. Nos hemos reunido la semana pasada con un grupo de personas que nos han convocado al Congreso y desconozco a las personas que han estado manifestando que iban por el paro, pero hemos visto en la plataforma que están invocando que tiene un corte de ente político", agregó.

"Hacemos la invocación a las autoridades para que nos brinden seguridad"

En otro momento, Vargas dijo que una de las propuestas del paro de transportistas es que se formalice el taxi colectivo, medida con la que no están de acuerdo. Además, pidió a las autoridades que les brinden seguridad para poder movilizarse con normalidad.

"Dijeron que se quería formalizar al taxi colectivo, con lo que no estamos de acuerdo; están manifestando que renuncien algunas autoridades que no están en la plataforma. Pero, como le digo, el transporte formal de Lima y Callao no va a parar el día jueves", manifestó.

"No sé cuál será la amplitud o la contundencia del paro que están convocando. Solamente hacemos la invocación de que cualquier medida de protesta de cualquier persona sea pacífica y, de parte de las autoridades, que nos brinden las seguridades para que la persona pueda trasladarse normalmente", finalizó.