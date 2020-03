Municipalidad de La Molina genera polémica al disponer cierre de fronteras distritales. | Fuente: Andina

El abogado constitucionalista, Joseph Campos, rechazó que sea constitucional el cierre de las fronteras distritales de La Molina, anunciado este lunes por el alcalde de esa jurisdicción, Álvaro Paz de la Barra.

Al ser consultado en entrevista con RPP Noticias si un alcalde puede restringir el ingreso y salida de su distrito, el letrado respondió: "Absolutamente no, él no puede establecer eso... La municipalidad (de La Molina) ha emitido una ordenanza que no es verdad que va en sintonía con lo que dice el estado de emergencia".

Campos mencionó que entre las medidas unilaterales dispuestas por Paz de la Barra está la autorización de servicios de delivery, lo cual, "va en contra del artículo 4 del Decreto Supremo, donde se ha suspendido la actividad de los restaurantes".

Este tipo de disposiciones, precisó el constitucionalista, "colisionan directamente contra el propósito de asilamiento que tiene el Decreto Supremo".

Campos también explicó que la única autoridad facultada por la Constitución para disponer este tipo de acciones es el Ejecutivo.

"La Constitución establece una situación excepcional cuando el Ejecutivo declara estado de emergencia. No se controla constitucionalmente, es una herramienta de fuerza, de excepción, es una herramienta transitoria para restablecer la normalidad. Y una sola autoridad puede tomar medidas, en este caso es el Ejecutivo porque afecta derechos fundamentales".

Paz de la Barra responde

El alcalde de La Molina, sin embargo, ha defendido la ordenanza emitida esta mañana. A través de un comunicado la municipalidad de este distrito aseguró que esta medida está garantizada por las Fuerzas Armadas, la Policía y la gerencia de seguridad ciudadana.

"Lo que nosotros estamos haciendo es un control de fronteras. Nosotros tenemos autonomía municipal sobre nuestra jurisdicción. Entendemos que nuestras conductas tienen que ser drásticos porque estamos alineados al Estado de Emergencia. Acá no hay nada inconstitucional, es momento de sobrevivir, de salvaguardarnos", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, Paz de la Barra justificó esta polémica medida al señalar que "lo que requiere el Perú es la toma de decisiones". De igual modo, consideró que esto guarda relación con el aislamiento social obligatorio dispuesto por el presidente Martín Vizcarra. "La historia, tarde o temprano, nos va a dar la razón", aseguró.

"Los alcaldes tenemos responsabilidad, por acción u omisión. Si no generamos marcos regulatorios en salvaguarda de nuestras comunidades, entonces yo soy responsable de absolutamente todo, razón por la cual yo también me responsabilizo al 100% de las medidas complementarias que estamos tomando en este distrito", reiteró.