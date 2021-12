Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP

El señor Henry Araujo denunció que su hija, de 14 años, no puede vacunarse contra la COVID-19, debido a que en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa) figura como ya inmunizada.

A través del Rotafono, el hombre contó que el pasado 4 de diciembre acudió con la adolescente al vacunatorio del Estadio Monumental, en Ate, para que le coloquen la segunda dosis anticovid.

Sin embargo, según contó, representantes Minsa le dijeron que no podían vacunar a la menor, ya que en el sistema aparece que ella ya recibió sus dos dosis.

Según el padrón, su hija recibió su segunda dosis en el Parque Zonal Sinchi Roca, en Comas, lugar que -dijo el padre- nunca ha visitado.

Pedido a las autoridades

Henry Araujo señaló que se ha comunicado con la línea 113 del Minsa, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria. También ha llamado a la DIRIS Lima Norte, pero tampoco ha encontrado una solución.

“He llamado innumerables veces al número 113 y no me dan una orientación. Solo me dicen que llene un funcionario, pero no me dicen qué debo hacer, qué tengo que esperar”, comentó.

El padre hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y le den una pronta solución, ya que lo único que desea es que su hija complete su inmunización contra la COVID-19.



