Así lucen varias calles de VES tras ser tomadas por los informales. | Fuente: RPP

Vecinos del Sector 5 de Villa El Salvador (VES) denunciaron que decenas de ambulantes han tomado tres manzanas de esta zona del distrito, causando desorden, suciedad y hasta protagonizando peleas por espacios públicos.

A través del Rotafono, vecinos piden a las autoridades municipales desalojar a los informales, que no han tenido reparos en colocar sus carretillas y triciclos en las puertas de las casas, impidiendo el libre tránsito.

Se trata de ambulantes desalojados de las inmediaciones del Mercado Juan Velasco Alvarado, que ahora se ubican en esta zona del distrito.

“Estos ambulantes han invadido con su desorden, su falta de salubridad, todas las calles. Estamos muy preocupados”, dijo a RPP Noticias el vecino Christian Cárdenas.

Los informales no solo han tomado la vía pública, sino que no están respetando las mínimas reglas de seguridad para evitar contagios del nuevo coronavirus. Muchos no llevan mascarillas, y los que las tienen, las portan mal, por debajo de nariz o colgada en el cuello, denunciaron los vecinos.