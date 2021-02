Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Foto: MML

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que la Municipalidad de Lima viene apoyando a la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU) en la fiscalización de la cuarentena dictada por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19. En diálogo con RPP Noticias, el alcalde se mostró sorprendido por la gran cantidad de vehículos pese a la orden de inmovilización.

"Lo que estamos pidiendo es que las personas que no tienen que salir mantengan esta cuarentena de la mejor forma. He estado desde muy temprano dando vueltas y veo mucha gente en las calles, veo muchos vehículos. Entiendo que hay gente que tiene necesidades de salir, por eso he sido crítico con la manera como se ha planteado; sin embargo, esas son las reglas y tenemos que acatarlas", anotó.

El alcalde de Lima también hizo un llamado al Gobierno a reforzar las campañas de sensibilización hasta la llegada de las vacunas. Tras apuntar que "el objetivo tiene que ser se vacune el 100% de nuestra población", Muñoz sugirió la necesidad de "abrir la cancha" y permitir la posibilidad de que las empresas tengan la posibilidad de vacunar "a sus propios trabajadores".

En otro momento, Muñoz anunció que, durante la cuarentena, la Municipalidad de Lima impulsará tres programas en beneficio de la población: Manos a la olla, donde se reforzará el trabajo con ollas comunes y se buscará la colaboración de la ciudadanía; Lima te Cuida, donde se realizarán pruebas de descarte de COVID-19 y atención médica, así como los mercados itinerantes para acercar a la población con productos de primera necesidad.

El alcalde precisó que en el programa Lima te Cuida se ha encontrado que más del 10% de las pruebas realizadas arrojaron resultados de personas con COVID-19. Asimismo, destacó que durante estas campañas algunas personas descubrieron que tenían otras comorbilidades que las hacían más propensas al nuevo coronavirus.

"Esto ha servido y se tiene que seguir realizando. Es una ayuda adicional, es poner el hombro de cara al esfuerzo que está haciendo el Minsa. Adicionalmente hemos ofrecido como Municipalidad la posibilidad de poner a disposición del Minsa 29 centros, los hospitales de la Solidaridad, para poder vacunar una vez que lleguen las vacunas", señaló.

