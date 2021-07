Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Gladys Sánchez Morán, de 62 años, denunció que no ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, debido a que no figura en el registro.

A través del Rotafono, contó que ella recibió su primera dosis en el vacunatorio instalado en la explanada de la Municipalidad de Comas, pero para su segunda dosis acudió al centro de inmunización Pérez Araníbar, en San Isidro.

Según su versión, en este vacunatorio, presentó su cartilla y la dejaron pasar, pero, cuando ya le tocaba ser vacunada, le dijeron que en el registro no figuraba que había recibido la primera dosis, por lo que le negaron la inmunización.

Reclamo

Carmen Morán, hija de la señora, se mostró consternada por lo sucedido y pidió al Ministerio de Salud (Minsa) intervenir en el caso para que su madre complete su inmunización contra la COVID-19.

“Venimos para que la vacunen y dicen que no la pueden vacunar porque no figura en el registro. Para el sistema, ella nunca se vacunó. Entonces, puede venir y sorprender al personal de salud diciendo que no tiene ninguna vacuna”, se quejó.

La familia de la señora hizo un llamado a las autoridades a revisar los padrones de vacunación, a fin de que no se repitan casos similares.



