Así se trasladan las personas en los buses del Metropolitano en plena pandemia. | Fuente: Rotafono

Usuarios del Metropolitano denunciaron que no ya se están respetando los aforos máximos en los buses de este servicio, en plena segunda ola de la pandemia de la COVID-19.

A través del Rotafono, pasajeros aseguraron que en los distintos paraderos decenas de personas entran a los buses en tropel, sin respetar los mínimos protocolos de bioseguridad.

Dentro de los buses las personas están aglomeradas, sin el debido distanciamiento físico. Esto convierte a estos buses en auténticos focos de contagio de la COVID-19.

Piden fiscalización

La señora Karina Acasiete señaló que las personas ingresan a los buses aprovechando la falta de fiscalizadores en los paraderos. Los pasajeros se niegan a bajar cuando el chofer del bus les indica que el aforo máximo ya ha sido rebasado.

“El señor chofer desgraciadamente, desde su posición, no puede hacer mucho. A pesar de que anuncia por el parlante que no puede subir la gente, hacen caso omiso. Aquí los que deben resguardar esto son los fiscalizadores”, comentó la mujer.

“La gente entra al bus de forma desordenada, completamente descontrolada. La verdad es que la gente es suicida. Tengo mi madre diabética y ya son tres veces que me he tenido que bajar, porque no soporto cómo va el bus lleno”, añadió.

Esta situación no es exclusiva del Metropolitano. El pasado fin de semana, oyentes denunciaron a través del Rotafono que no se está respetando el aforo máximo en los buses de transporte público de Lima, donde muchas personas ingresan sin protectores faciales.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: