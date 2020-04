El municipio de Lima insta a los ciudadanos a salir de casa solo si es absolutamente necesario. | Fuente: Andina

La Municipalidad de Lima detalló los horarios que tendrá el servicio del Metropolitano y los corredores complementarios durante este feriado 1 de mayo, Día del Trabajador.

En un comunicado, la comuna detalló que solo operarán los servicios regulares A, B y C del Metropolitano, en horarios de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales.

En tanto, las rutas alimentadoras funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio Gamarra, que ha sido suspendido por tiempo indefinido debido a la pandemia de la COVID-19.



En el caso de los corredores complementarios, todos los servicios operarán de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus rutas frecuentes.

La comuna limeña recordó a las personas que utilicen ambos servicios que el uso de mascarilla es obligatorio, así como el respeto a la distancia social de un metro como mínimo al momento de abordar los buses.



Respeta las medidas de prevención adoptadas en el Metropolitano para combatir el avance del #coronavirus. pic.twitter.com/jvbAtEydY2 — Metropolitano (@MetropolitanoPT) April 29, 2020