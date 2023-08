Corre Conmigo 5K: este domingo 3 de septiembre se realiza carrera solidaria a favor de personas con síndrome de Down

Lima Corre Conmigo 5K: este domingo se realiza carrera solidaria a favor de personas con síndrome de Down

Las inscripciones están abiertas para la carrera del domingo. | Fuente: RPP

Hacer deporte no solo trae beneficios a la salud, también permite contribuir con causas solidarias como ‘Corre Conmigo 5K’, organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que como cada año destinará los fondos recaudados al empoderamiento y defensa de los derechos de personas con Síndrome de Down.

Se espera que tres mil personas colaboren con esta carrera inclusiva que recorrerá 5 kilómetros alrededor del pentagonito, el domingo 3 de septiembre, a partir de las 8:00 am. Todos los participantes recibirán un polo y las inscripciones se registran aquí.

'Corre Conmigo 5K' se realiza desde el 2005 con el objetivo de cambiar la percepción general sobre el síndrome de Down y crear un ambiente inclusivo donde las personas con esta condición puedan desarrollar sus talentos, habilidades y relaciones sociales.

La Sociedad Peruana de Síndrome Down se dedica, desde 1995, a guiar y acompañar a individuos con síndrome de Down y sus círculos cercanos, fomentando una sociedad que celebra y respeta la diversidad. En la actualidad, cuenta con familias asociadas en todo el Perú.

La presente edición de 'Corre Conmigo 5K' contará con el apoyo de Caja Piura, anunció su presidenta de Directorio, Mercedes Franco, quien manifestó que “todos están invitados, desde niños hasta adultos mayores. Cada participante puede elegir entre correr, caminar, trotar o andar en bicicleta”.

La ejecutiva también dijo que “el deporte se convierte en una magnífica razón, ya que no solo brinda bienestar, sino que también ofrece la oportunidad de fomentar una sociedad más inclusiva a través de esta iniciativa".

Además, “la inclusión en todo sentido es un pilar fundamental para su entidad. Nos solidarizamos con este tipo de iniciativas que promueven una sociedad con oportunidades para todos y que fomenta la comprensión, la aceptación y el respeto mutuo”, concluyó Mercedes Franco.